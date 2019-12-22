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馬英九批反滲透法 綠營回嗆：基層要跳海難道不知道？

2019-12-22 19:31聯合報 記者謝進盛修瑞瑩／台南即時報導

前總統馬英九今天南下為台南立委第一選區候選人蔡育輝助選時，再次將矛頭指向蔡英文總統，抨擊急欲在年底要通過「反滲透法」，一旦草率通過 ，台灣恐淪為「特務治國」。

對此，台南英德競總發言人邱莉莉回嗆，民進黨為什麼要制訂「反滲透法」？馬英九應該先問問站在身邊的蔡育輝，為什麼蔡寧願跳海，也要反對吳斯懷列入國民黨不分區立委。

馬英九致詞時砲火全開，抨擊民進黨執政不力，今年來對外出口持續負成長，經濟一直再衰退，蔡政府還沾沾自喜，且任內外交斷交國不斷增加，完全無反省能力。

馬英九也抨擊蔡政府能源政策廢核家園，認為發展綠能再生，不能完全靠天然氣，台灣天然資源缺乏，把大量能源都靠天然氣是很危險的。他說，核能不能廢，廢核早已不是趨勢，「核能也是綠能的一種」，因核能不會排碳，政府應該依照去年公投結果落實「核綠共存」。

馬進一步指出，1月11日票投蔡英文，未來電價恐怕會漲5成，因蔡政府推動的離岸風力發電，一度電向外商買的離岸電力一度電成本就要5元以上，目前電價平均每度電不到3元，未來發電成本及物價都會大量增加，拜託不要害台灣。

馬英九也再次抨擊蔡政府急欲通過「反滲透法」，痛批連公聽會都未對外舉辦、討論尋求共識就想草率通過；蔡英文還對外宣稱要在年底前好立院通過，一旦通過，範圍太廣了，定義太模糊，台灣恐淪為「特務治國」。他希望鄉親們一起來反對「反滲透法」，一定不能讓它通過，讓台灣民主永續發展。

邱莉莉則表示，「親中退將」帶來的紅色滲透疑慮，已經讓國民黨的選情全面崩盤，她反問馬英九，基層都已經為此跳海了，馬英九還顢頇無知嗎！

發言人李退之則以過去馬王政爭為例，馬英九要求檢察總長黃世銘，利用特偵組監聽政敵王金平，至今全民印象猶新，所以馬英九是最沒有資格談特務治國的人！

至於要不要發展綠能，李退之希望馬英九可以先請教朱立倫和侯友宜：「為什麼朱侯兩人也支持非核家園？」

對於馬英九認為核能也是綠能的一種，李退之請馬英九先回家做好功課，如果連Google、台積電、群創需要的綠電來源都不清楚，難怪馬英九執政8年變成經濟失落8年，也難怪會端出油電雙漲這種失敗的政策。

馬英九反滲透法核能

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