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「老市長想念高雄」 謝長廷表態將回台投票

2019-12-22 18:42聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
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駐日代表謝長廷在臉書寫長文談自己在高雄市長任內成績，回應國民黨總統候選人韓國瑜對歷任高雄市長拍拍屁股走人的批評。謝長廷還說，他決定要訂機票，回台投票。

謝長廷在臉書貼文，「人隔數千里，魂夢卻常相依。老市長想念高雄。」

謝長廷說，韓國瑜昨天公開演講時，怒批「歷任來高雄做市長的人，時間一到說拍拍屁股就走人」。他做高雄市長6年，還有任期最後2年去行政院擔任院長，這點願意接受批評，但由韓國瑜來譴責市長落跑，是否恰當，社會自有公評。

謝長廷提到，1998年他以些微之差，當選高雄市長，他母親常說「吃人一口還人一斗」，高雄人給了這個機會，他心懷感恩，不敢懈怠，全力落實選前承諾的「海洋首都」政見，例如興建捷運、整治愛河、前鎮河、改善自來水品質、活化駁二等舊碼頭倉庫、興建蓄洪池解決本和里地區的淹水等等，這些在第一任終了大致完成，剩下紅毛港遷村、鐵路地下化，世運主場舘等等，都需要中央龐大預算配合，所以在第7年我去了中央，在行政院長任內也把這些陳年舊案都批準了，但在高雄畢竟沒有做滿任期，被駡落跑也沒有話說。

謝長廷提到，為了完成高雄捷運，他被國民黨立委邱毅抹黑成高捷弊案15件的貪污悪人，興建巨蛋也被檢舉圖利，最後連一件也沒有起訴。因為當時如沒有做，原來設計的數據都已變動，加上以後物價高漲，高雄可能和台北以外的縣市一様，就不再有興建地下捷運的機會。因此我無懼干擾和壓力，堅持加速興建，雖然訟累多年，但迄今無怨無悔。

謝長廷提到，現在他戶籍還在高雄，房子也沒有賣，一直規劃想在高雄終老，也許是自己一廂情願，對高雄的事情總是特別關心，在國外遇到高雄來的鄉親或叫我市長的朋友都會備感親切，畢竟跟高雄城市的再生，有一段榮辱譭譽、笑聲眼淚交雜的歲月。

但，這一年的確沒有再回去高雄了，也説不清楚為什麼？愛河夜景還那麼迷人嗎？夜市還那麼熱鬧？在公園旁泡茶的大哥講話還那麼「甕聲」？午夜夢回，突然一股莫名的思念和衝動，決定訂了機位，下個月要回魂夢相依的高雄投票。

駐日代表謝長廷在臉書貼文，表示想念高雄，將訂機票回台投票。圖／翻攝謝長廷臉書。
駐日代表謝長廷在臉書貼文，表示想念高雄，將訂機票回台投票。圖／翻攝謝長廷臉書。
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謝長廷韓國瑜高雄市2020選舉

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