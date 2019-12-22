影/都2號！朱立倫、盧秀燕聯手挺江啟臣

國民黨台中市第8選區立委候選人江啟臣今天在新社造勢，新北市前市長朱立倫丶台中市長盧秀燕到場力挺「最優立委。」

新北市前市長朱立倫用客家話丶國台語齊發聲，他表示，推薦江啟這樣優質的立委是他的光榮，江啟臣也是國會表現最好的立法委員，最了解地方的立法委員。

盧秀燕請大家票投韓國瑜，中火就不會再增加生煤燃量及機組。東豐快速道路加速環評丶早日動工，國道4號延伸豐潭都會讓山城交通更方便，台中花毯節再度回到新社，把建設山城放在心上。

台中縣前縣長陳庚金與廖了以站台，兩人分屬地方黑派丶紅派，尤其在新社地區派系色彩分明，連雜貨店都不賣給不同派系的人，陳廖同框，顯示地方紅黑整合挺江啟臣，且派系色彩也逐漸淡化。

新社在地人陳庚金表示，其擔任中央人事行政局長時備受陳水扁及蘇嘉全凌辱，當時立委韓國瑜仗義執言支持他，現在韓國瑜選總統，呼籲新社鄉親支持韓國瑜，替陳庚金還人情。

新社區農會總韓事羅文正接下江啟臣輔選戰旗，擔任新社區後援會會長，現場來了6、700位鄉親。立委王育敏「文山伯」及市議員冉齡軒站台，推薦江啟臣。

立委王育敏表示，江啟臣是國民黨年輕世代最有戰力、最有領導力的優質立委，這樣的優質立委，要讓他繼續待在立法院。空氣變好了為什麼？因為江啟主張中火要減煤，照顧大家的健康，但環保署增加10%生煤量，蔡政府執政4年酬庸、腐敗，一黨專政，呼籲民眾支持，讓國民黨重新執政。