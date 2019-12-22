余湘：支持宋楚瑜，美人和我互踢了一腳

親民黨副總統候選人余湘中午到台中替北區、北屯區立委候選人賴建豪輔選時，談到她和于美人為支持親民黨主席宋楚瑜參選總統的過程，並為宋抱不平，表示宋為了台灣一再參選，在運動精神裡是為人崇拜的，但放在政治裡卻被嘲弄。

余湘在賴建豪陪同下與支持者座談，她向賴的老婆借了親民黨背心穿上，十分有耐心的聽參與座談者暢所欲言；有位發言者情緒激動，一下子講了快10分鐘，她也耐心聽完，並稱說這就是民眾厭惡了藍綠，親民黨要出來參選的原因。

她也透露一次聽宋楚瑜談治國理念和對台灣的憂心，她可從他的眼神中感受到他對這塊土地的憂心。宋還告訴她，他已77歲，到了遲暮之年，「就算拚了最後這一口氣，也要為台灣這塊土地跟台灣的人民做出最後的貢獻」。

余湘也為宋澄清，以前宋去見陳水扁前總統並不是為求官，真實情形是為了「台灣的安全」，當時于美人聽到這句話，直接就說「我投降了！」。余湘說，「美人看我一眼、我看美人一眼，我們都很感動」。到了9月，于美人說，「姊仔，妳若答應、我就答應」。她也回說，「妳若答應、我就答應」，所以是「我倆互踼了一腳」，才有今天于美人當發言人，而她當了親民黨的副總統候選人。