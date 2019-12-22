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挺韓遭爆動員每人500元 埔里黨部急澄清：是收不是付

2019-12-22 15:24聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

選戰白熱化，「挺韓」與「罷韓」大遊行昨在高雄拚場，國民黨總統候選人韓國瑜活動前公開呼籲「罷韓方」別從外縣市動員，卻被爆出藍營地方黨部不僅動員，還喊出每人500元引發討論，該黨部急澄清遭到斷章取義，是每人酌收500元。

近日LINE群組中流傳1張「挺韓」動員的對話截圖，圖中內容指出，「12/21日（星期六）將南下高雄為韓國瑜加油，每人500元，協助動員找人好嗎？尚缺18位。有意者請賴身分證字號、出生日期、姓名、電話。謝謝您！聯絡人：袁國盛」。

而因袁國盛是國民黨埔里鎮黨部主任引發討論，且遭質疑藍營地方為助力挺韓遊行人氣，喊出1人500元來號召動員，該對話因此遭截圖流傳，甚至被貼上臉書散布訊息截圖，以「原來今天挺韓是這樣挺出來的」為題去解讀昨天的挺韓遊行。

對此，國民黨埔里鎮黨部今急忙澄清，同時出示對話前後文，強調該對話結圖遭到「斷章取義」，內文可清楚看出，有挺韓支持者要包車南下，但因車輛人數不夠，才請託協助幫忙找人湊成一車，是民眾、黨員自發性行為，並非黨部動員。

國民黨埔里鎮黨部主任袁國盛也表示，每次有相關造勢活動，民眾都會希望他幫忙找人，他的工作就是盡量將人湊齊，好能一車出發，而1人500元不是發給參加者，而是收500元做為當天的餐費、車資費，以及共同辦理保險等費用。

高雄「挺韓」大遊行遭爆國民黨埔里黨部動員，還喊出每人500元引發討論，該黨部急澄...
高雄「挺韓」大遊行遭爆國民黨埔里黨部動員，還喊出每人500元引發討論，該黨部急澄清遭斷章取義，是每人酌收500元。圖／讀者提供
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