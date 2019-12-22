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影／朱立倫：執政黨只會監督在野黨 做不好就下台

2019-12-22 15:22聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委、新北市前市長朱立倫今天到彰化縣為4名立委候選人輔選，朱立倫說，選舉不是用負面抹黑，執政黨應該是要說自己到底做得如何？如果做不好就下台，而不是執政黨卻還在「監督」在野黨；立委候選人蕭景田說，執政黨一個月內花了五千多億買武器，但真的能保台灣安全嗎?根本沒醫到症頭，還是讓台灣不安全。

朱立倫今天參加國民黨彰化縣黨部舉辦的「2020團結勝利大會」，與韓國瑜彰化競總主委、彰化縣長王惠美、縣黨部主委張曼莉等人為4位立委候選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田站台輔選。

朱立倫說，台灣的民主要進步，要比政見、比對地方的貢獻，而不是負面抹黑，蔡英文總統要連任，應該是交代台灣的經濟有比較好嗎?百姓日子有比較好嗎？國際空間有更大嗎?國際外交有更好嗎?做好，人民就支持，做壞就換人。

朱立倫說，但現在民進黨的當總統、國會也是你們當家，要講的應該是政見，但民進黨卻是先修理對手，監督在野黨、修理在野黨候選人，不是應該是執政黨受到監督？現在卻相反，所以大家要團結反對這種負面抹黑選舉。

蕭景田今天也重砲轟說，民進黨政府花了五千億大手筆軍購美國武器，但蔡英文又下令立法院在12月底前要通過反滲透法，以後不管是台商或是大陸來台人士若違反國安，都有可能觸犯反滲透法，可能被判無期徒刑或高罰鍰，若軍購武器就能保護台灣安全，為何還要訂反滲透法，也就是說我們目前國家並不安全。

蕭景田說，而且現在到處都有文宣「票投國民黨，台灣變香港」又是在恐嚇大家，馬英九執政九年也沒賣了台灣，反而民進黨現在充斥貪腐，韓國瑜說若他當選一定要重組辦阿扁的特偵組，若辦下去「可能蔡英文也要抓去關吧」。

謝衣鳳說，民進黨對於去年公投結果，沒一樣有去做，任何的民意代表不能違背人民決定，但只有民進黨過半的立法院他們不做，所以不能再讓他們鴨霸下去，要讓彰化四席全上。

張瀚天說，現在全國第一黑是韓國瑜，第二黑就是張瀚天，都被奧步抹黑的最厲害，他們只是認為要認真為地方服務與爭取建設，不該只是抹黑，所以希望大家能支持一場乾淨的選舉。

新北市前市長朱立倫今天參加國民黨彰化縣黨部舉辦的「2020團結勝利大會」，與彰化...
新北市前市長朱立倫今天參加國民黨彰化縣黨部舉辦的「2020團結勝利大會」，與彰化縣長王惠美等人為4位立委候選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田站台輔選。記者林宛諭／攝影
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新北市前市長朱立倫今天參加國民黨彰化縣黨部舉辦的「2020團結勝利大會」，與彰化...
新北市前市長朱立倫今天參加國民黨彰化縣黨部舉辦的「2020團結勝利大會」，與彰化縣長王惠美等人為4位立委候選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田站台輔選。記者林宛諭／攝影
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新北市前市長朱立倫今天參加國民黨彰化縣黨部舉辦的「2020團結勝利大會」，與彰化...
新北市前市長朱立倫今天參加國民黨彰化縣黨部舉辦的「2020團結勝利大會」，與彰化縣長王惠美等人為4位立委候選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田站台輔選。記者林宛諭／攝影
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2020選舉朱立倫2020選舉彰化縣立委

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