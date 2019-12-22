民進黨推反滲透法 宋楚瑜：不要暴衝,逞一時之快很危險

反滲透法引發爭議，親民黨總統候選人宋楚瑜今天表示，民進黨擬於今年12月31日通過反滲透法，因為世界的民主政治在新民意即將出來之前，不要任何單獨去暴衝，暴衝結果讓人憂慮，蔡英文總統或是民進黨政府逞一時之快為了選舉，這是很危險的動作，也是不必要的動作。

宋楚瑜今天參加中華道教聯合總會苗栗縣通霄鎮玉清聖殿元始天尊聖誕萬壽及聖殿啟建祝嘏大典，他擔任主祭官，並獲邀揮毫，寫下「天道酬勤、福佑萬民」及「上善若水、兩岸和平」，宋楚瑜強調「期期以為不可」。

他說，高雄市挺韓及罷韓活動幾萬人上街頭，對照香港反送中，台灣沒有暴力對撞，這是台灣真正有經驗，珍惜選舉用理性解決問題，更了解民主真諦就是相互尊重多包容，有不同的意見用和平的方法來表達，但是12月31日執政的民進黨擬強行通過反滲透法，他期期以為不可，因為在對岸台商超過200萬人，為台灣的經濟在打拚，為家人生活認真在賺錢，他們在那邊的生活不容易，不要把他們看作是敵人，「他們是我們同胞」。

宋楚瑜認為立法院倉促通過反滲透法，坦白講查證根本做不到，而事先也沒跨部會去協調了解，倉促上路會影響政府的威信，也不要把無罪的鄉親隨便戴「紅」帽子，他要特別呼籲，台灣還不到1個月就要有新的民意，全世界民主政治在新民意出來之前，不要單獨去暴衝，希望大家珍惜台灣自由民主得來不易，好好彼此放下藍綠選舉的對撞，為大家解決問題。