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影/決戰中台灣 蔡英文：蔡其昌大贏，民進黨一定贏

2019-12-22 12:25聯合報 記者游振昇／台中即時報導

蔡英文總統今天到台中市清水區，參加她和立法院副院長蔡其昌的清水競選總部成立大會，她說每次全國性選舉一定是決戰中台灣，她說只要蔡其昌大贏，民進黨在這次選舉一定贏。

蔡英文總統也大打兩岸牌，她說2020選舉很關鍵，要和國際連結，也要處理兩岸關係，她說中國對台灣的文攻武赫從沒減少，守住國家和主權她從沒讓步過，她說主權問題不能有糢糊空間和退讓的心，她說對岸步步進逼，現在更要台灣人團結，守住台灣。

蔡總統說，每次全國性選舉，都是決戰中台灣，台中最重要，這次中台灣從清水海線贏起，她說蔡其昌如果大贏，民進黨一定會贏，她稱讚蔡其昌是有能力投入的人才，大家要讓蔡其昌繼續為大家服務，她說台灣海線偏僻需要建設，交通要建設，由蔡其昌顧好，日以繼夜的堅持才能完成很多建設。

蔡總統表示，大台中最重要的是交通建設，她說交通部長林佳龍當台中市長時，規劃好大台中交通建設，他現在不是市長卻是交通部長，由交通部長加上蔡其昌副院長，繼續建設大台中，她說大台中山手線很重要交通建設，將大台中以環狀鐵路連結，更快速發展，但市長換人就慢下來。

蔡總統也批說，破壞台海現狀是中國，不是台灣，她說我們不挑釁，也不冒進，守著和平原則，她說有人講，有九二共識就可以相處，但這幾年，中國利用九二共識在消滅，掏空中華民國，有人說只要主權退讓，經濟可以好，蔡總統強調主權不能退讓，這幾年台灣主權沒退讓，經濟好又穩定成長，2016年她接手時，前三季經濟發展都是負成長，她接手後開始正成長，連續14季正成長，股市上萬點已是常態，還要挑戰一萬二千點。

她說自己接手時投資是不正的，此時此刻數以千計投資正在台灣進行，準備進入台灣，她說主權沒退讓，經濟穩穩發展，越來越好，她說不是每件事都要退讓，守住底限，守住國家和主權，守住民權自由，她說這是這一代台灣人的責任。

蔡英文和蔡其昌清水競選總部今天成立，大批支持者湧入現場，內政部長徐國勇和桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅等到場助講。

蔡英文總統今天到台中市清水區，參加她和立法院副院長蔡其昌的清水競選總部成立大會。...
蔡英文總統今天到台中市清水區，參加她和立法院副院長蔡其昌的清水競選總部成立大會。記者游振昇／攝影
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蔡英文總統今天到台中市清水區，參加她和立法院副院長蔡其昌的清水競選總部成立大會。...
蔡英文總統今天到台中市清水區，參加她和立法院副院長蔡其昌的清水競選總部成立大會。記者游振昇／攝影
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蔡英文總統今天到台中市清水區，參加她和立法院副院長蔡其昌的清水競選總部成立大會。記者游振昇／攝影
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蔡英文總統今天到台中市清水區，參加她和立法院副院長蔡其昌的清水競選總部成立大會。記者游振昇／攝影
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蔡英文總統今天到台中市清水區，參加她和立法院副院長蔡其昌的清水競選總部成立大會。記者游振昇／攝影
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