影／大南方計畫無嘉市 陳其邁：會與黃敏惠合作

蔡英文總統的大南方計畫未提及嘉義市，市長黃敏惠連日抨擊蔡英文「對不起市民」，行政院副院長陳其邁今天說，產業的發展必須中央和地方合作，因為產業發展也要地方有想法，中央再來全力配合，未來會與現任市長黃敏惠共同合作，不管建設或地方發展，一定全力來支持。

陳其邁今天陪同民進黨嘉義市立委候選人王美惠輔選，陳被媒體問及「大南方計畫無嘉義市」，他說，相信嘉市一定能找出對地方繁榮很有幫助的產業，例如嘉市擁有觀光產業和豐富歷史，如何將蛻變成適合移居的城市，再加上智慧觀光，不管市長是不是民進黨，中央都會與地方充分合作，才是地方經濟繁榮的重要基礎。

至於黃敏惠認為嘉義市鐵路高架化自籌款需中央全額負擔的問題，陳其邁說，選舉過後會盤點經費能負擔的程度和嘉義市財政狀況，中央政府基於財政收支的畫分，或是地方財政的考量，都會納入來做檢討，會再找嘉義市府來充分溝通，無論如何，高架化是中央對地方重大建設的支持，都會全力解決財政困難。

陳其邁今天陪同王美惠在菜市場掃街，現場民眾熱情支持，高喊「凍蒜」，爭相與陳其邁拍照，還大玩自拍。

陳其邁說，王美惠不僅在議會專業表現，還有對台灣民主運動，可說是永遠為民前鋒，非常感佩她專業問政能力，還有對民主自由的堅持，在立法院共同期待的人選，「王美惠講話很大聲，未來會是嘉義在立法院的大聲公，專業堅持的表現值得期待」。