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挺韓罷韓遊行落幕 郝龍斌：韓國瑜氣勢有起來

2019-12-22 12:18聯合報 記者張世杰／台北即時報導

2020大選進入倒數階段，挺韓、罷韓遊行昨天同於高雄登場，雙方未發生衝突和平結束，國民黨副主席郝龍斌今天受訪表示，昨天充分展現出民主素養，從現場參與人數，顯然挺韓人數遠遠超過罷韓人數，國民黨總統候選人韓國瑜氣勢有起來，對於未來選情絕對有非常大的幫助。

郝龍斌今天一早前往景美市場，陪同國民黨台北市立委候選人賴士葆掃街，由於該區視為藍營票倉，不少採買東西的婆婆媽媽，將市場擠得水泄不通，但仍停下腳步，紛紛跟郝、賴握手。

郝龍斌受訪表示，賴士葆是整個立院最認真、最專業的立委，也是他最好朋友，所以今天特地來這裡幫忙加油打氣，且他小時候也在景美長大，這裡很多鄉親好朋友，要拜託大家支持賴士葆。

對於昨天高雄的挺韓、罷韓遊行，郝龍斌表示，昨天不管挺韓、罷韓，都很理性和平，充分展現出台灣民眾、高雄市民的民主素養。

郝龍斌又說，但是從現場參與人數，顯然挺韓人數遠遠超過罷韓人數，所以相信大家支持韓國瑜，希望高雄改變的心一致的，他也認為韓國瑜氣勢有起來，對於未來選情絕對有非常大的幫助。

另外，爭取連任的無黨籍台北市立委候選人林昶佐，昨天於總統府前凱達格蘭大道舉行「台灣大凱旋」閃靈演唱會暨造勢活動，現場湧入大批民眾，是否影響其對手、國民黨候選人林郁方選情？郝龍斌提到，林郁方一直是在地認真專業的立委，相信選民眼睛雪亮的，只靠一次造勢活動，不會改變林昶佐在基層不耕耘的形象。

國民黨副主席郝龍斌今天一早前往景美市場，陪同國民黨台北市立委候選人賴士葆掃街。記...
國民黨副主席郝龍斌今天一早前往景美市場，陪同國民黨台北市立委候選人賴士葆掃街。記者張世杰／攝影
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國民黨副主席郝龍斌今天一早前往景美市場，陪同國民黨台北市立委候選人賴士葆掃街。記...
國民黨副主席郝龍斌今天一早前往景美市場，陪同國民黨台北市立委候選人賴士葆掃街。記者張世杰／攝影
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