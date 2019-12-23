對日抗戰內憂+外患 蔣中正靠八個字不放棄奮鬥

第八章 抗戰勝利的主因

蔣委員長堅持抗戰到底的決心

七七事變以前，為準備戰爭，蔣委員長採取「安內攘外」的政策，面對日本侵華的蠶食，處處容忍妥協；但全面抗戰一開始，蔣始終堅持「抗戰第一」、「抗戰到底」的決心，從而凝結成中華民族正氣的精神力量，終於獲得最後勝利。其間，發生許多對「堅持抗戰到底」國策致命傷害的內憂與外患事件，倘若蔣委員長的決心稍一動搖，整個抗戰到底的民氣，便一吹而散；但蔣憑著堅強的信心與意志，均能一一克服。

蔣委員長何以能突破這些難關，堅此百忍，奮戰到底？實是其自始即以一舉復興中華民族、建立三民主義現代化、統一的中國為完整目標。他個人從無偏安、苟且的念頭，即使在最艱險、絕望的局勢中，亦不放棄奮鬥，甚至再回復獨力抗戰，亦毫不畏懼。此心路歷程，都寫在他的日記中。

面對內憂 忍讓團結

抗戰時期國民政府的「內憂」，主要是汪精衛投日建立偽政權，以及後來與中共的「摩擦」。抗戰初起時，汪精衛與蔣委員長同樣力主抗戰；一九三八年，國民黨在武漢召開臨時全國代表大會時，推舉蔣為總裁，汪為副總裁，全黨同志莫不期望兩人合作，團結抗日。

一九三八年十月武漢淪陷，汪精衛對抗戰失去信心；十二月十九日，汪由雲南借道越南出走投日，蔣委員長並非不知情。我的判斷，蔣若當時扣住汪，黨內同志必以「權力鬥爭」誣之，對蔣與抗戰前途自是不利；故蔣只有任其在雲南軍閥龍雲協助下，潛逃河內。

（本文出自《血淚與榮耀：郝柏村還原全面抗戰真相》， 郝柏村、何世同著，天下文化出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 當時包括我在內的社會「不知情」人士，對於汪走出抗戰陣營，以為必與蔣有一個「抗日」、一個「和日」的默契；兩人這樣唱雙簧，可以減少淪陷區同胞的痛苦，但後來發現事實並非如此。

汪精衛投敵，帶給抗戰陣營嚴重的震撼。一九四○年三月，汪於南京成立偽政權後，承認偽滿洲國及日本「大東亞共榮圈」政策，甘為日閥附庸，且與一些地方勢力密切連結，成為抗戰陣營內部極大隱憂。日軍更藉此機會，對國民政府中樞所在地的重慶，連續實施包括民間目標在內的無差別轟炸（area bombardment 或indiscriminate bombing），企圖瓦解中國人心，摧毀蔣之抗戰意志；政治上更以重慶為「分裂地區」，汪則冒充中華民國政府，企圖矇混全中國的老百姓視聽。

當時太平洋戰爭尚未爆發，後方的動搖悲觀份子，尤其只圖自保的割據軍頭，擬以投汪降日為上策，幸賴蔣委員長的堅定意志與嚴密部署，以及苦口說服，終未能動搖抗戰陣營於分毫。

此外，中共後來在敵後地區自行發展，形成國共衝突，也是抗戰中、後期的「內憂」；蔣委員長只有委曲求全，全力抗日。這些在其他同盟國根本不曾發生的內憂，帶給蔣內心的痛苦與煎熬，可從其日記中看出，但蔣始終沒有動搖其堅持抗日第一、抗戰到底的信心與意志。

先總統蔣中正在國慶閱兵大典登台閱兵。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

（本文出自《血淚與榮耀：郝柏村還原全面抗戰真相》， 郝柏村、何世同著，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）