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沒特偵組這3年 他指私菸、高鐵300萬、卡神案都沒全貌

2019-12-22 07:38聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

2020總統大選首場電視政見發表會，國民黨總統候選人韓國瑜宣布，他上任後要成立特偵組，要求對蔡英文執政期間大家所懷疑的案件立案調查。重設特偵組引起軒然大波，資深媒體人黃暐瀚說，沒有特偵組的這三年來，私菸案、高鐵三百萬案跟idcc網軍案，都查到一半，沒有「全貌」，他同意重設特偵組。

黃暐瀚在他的直播中指出，韓國瑜在首場政見會中，提出「特偵組重設」的想法，你支持嗎？先說消失的特偵組，在那十年中，做過什麼事情？

林益世案，時任行政院秘書長的林益世被週刊報導收賄，林益世出面否認，還嗆拿出「一刀兩斷」的證據，結果，他鋃鐺入獄。

陳水扁案，中華民國史上第一位被收押偵辦的卸任總統，引起紛爭很大，政治影響難以計算。

舉這兩個例子，不是要說特偵組好棒棒，而是證明特偵組「敢辦大案」，尤其林益世，當時總統就是馬英九，執政黨行政院秘書長收賄犯法，一樣照辦。

2007年四月，陳水扁設立特偵組，2017年，特偵組解散。沒有特偵組的這三年來，官員越來越不怕，百姓越來越怕；私菸案、高鐵三百萬案跟idcc網軍案，都查到一半，沒有「全貌」。

黃暐瀚說，私菸案對陳菊不公平；高鐵三百萬案，陳明文到底有沒有做違法的事，有人相信有人不相信，這對陳明文也不公平，楊蕙如idcc網軍案查到有金流，但不知是誰給，此案扯到謝長廷，他覺得對謝長廷也不公平。

專辦「總統、副總統、五院院長、立院、部會高官」的特偵組，是不是應該重設？社會確實有所期待。特偵組的存在，就是查現在查不下去的案子，讓大家看到更多的事實，他滿支持重設特偵組。

蔡英文解釋，特偵組是因為馬政府涉入馬王政爭，才決定廢掉特偵組，讓司法歸司法，不要...
蔡英文解釋，特偵組是因為馬政府涉入馬王政爭，才決定廢掉特偵組，讓司法歸司法，不要讓特偵組取代。圖／本報系資料照
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特偵組林益世韓國瑜

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