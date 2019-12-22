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綠擬強推反滲透法 馬英九嗆：特務治國

2019-12-22 00:56聯合報 記者／連線報導

馬英九基隆廟口夜市為宋瑋莉加油，喊支持國民黨賺大錢。記者游明煌／攝影
馬英九基隆廟口夜市為宋瑋莉加油，喊支持國民黨賺大錢。記者游明煌／攝影
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民進黨規畫卅一日在立法院強推「反滲透法」草案三讀，前總統馬英九昨天上午說，反滲透法一旦實施，是為特務治國提供最好的環境；若通過將遍地是「警總」，一定會造成冤案、假案。蔡英文總統則回應，前一個政府執政時期，讓中國全面滲透台灣社會，反滲透法有其必要性；馬隨後再反駁「我實在看不出來哪裡被滲透」，更斥蔡莫名其妙、胡說八道。

陸學者：限制民間交流

中國社科院台研所前所長周志懷則表示，反滲透法限制兩岸民間交流，民進黨要仔細思考這會對兩岸關係和平發展帶來什麼影響，因為兩岸關係的活力在民間，通過反滲透法等同將民間交流的「雙腳」斬斷，到頭來民進黨會自食其果。他說，很多台灣學者分析，蔡英文若連任，兩岸政策會往中間靠，但是交流都沒有，如何往中間靠？她靠了以後大陸能夠相信她嗎？

馬英九昨天上午出席國民黨立委費鴻泰競選總部成立大會時批評，之前因為民進黨團總召柯建銘提告，他被迫打洩密官司時，柯每次開庭都誣指「馬英九搞特務治國」，民進黨卻要在月底強推反滲透法立法，「這才是搞特務治國」。

蔡英文：法有其必要性

蔡英文回應，在前一個政府執政時期，讓中國全面滲透台灣，台灣社會對此戒慎恐懼。反滲透法有它的必要性，也希望讓執法單位有遵循標準或法律基礎，並經社會各式各樣討論，在法律構成要件上其實滿嚴謹，不會有人因這套法律而誤觸法網、或者被指控，相信執法單位都會秉持公平公正立場。

馬英九：到底誰被滲透

馬英九下午聽到媒體轉述蔡英文說法，表示看不出來哪裡被滲透，「請她舉例好不好，奇怪了」。馬指出，「蔡總統常常說要捍衛民主價值，捍衛民主價值怎可以去訂這種法？我覺得完全莫名其妙、胡說八道。」

宋楚瑜：優先保護台商

親民黨總統候選人宋楚瑜則表示，台灣再不到半年就會出現新的領導人，蔡英文總統所領導的蔡政府已進入看守階段，在這段期間，諸如反滲透法等重大政策、人事，應該慎之，尊重新的民意來做最後決定。此外，我國目前和對岸很多重要問題都無法溝通，應優先善盡對兩百多萬台商保護之責，「他們都是同胞，不是匪諜，更不是敵人。」

柯文哲：怎麼做講清楚

台北市長柯文哲也呼應宋的說法，表示反滲透法規範的對象好像以台商為主，大陸長三角地區就有七十萬台商，反滲透法一出來， 除非講清楚怎麼做，不然大家會疑慮。

反滲透法蔡英文民進黨馬英九

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