韓國瑜難去親中標簽 蔡英文年內穩步逆襲

（德國之聲中文網）就即將舉行的台灣總統大選，國立台灣大學政治學系教授王業立在接受法新社采訪時分析指出，反中情緒已成為民意支持率中的一個關鍵性決定因素。他補充道，民進黨"抵抗中共、保衛台灣"的口號引发共鳴，而韓國瑜被貼上親中標簽，蔡英文的綠營同時向選民发出"今日香港，明日台灣"的提醒。

台灣民眾一直以來都在密切關注香港的民主抗議活動。法新社觀察認為，隨著警民沖突持續、北京政府拒不讓步，在不少人看來，中國政府"一國兩制"、"港人治港"的承諾逐漸變成一紙空文。

一年之內 局面扭轉

目前大多數的民調結果顯示，蔡英文以35%-50%的的支持率遙遙領先，相比之下，韓國瑜只有15%-30%的支持率。然而，一年之前卻是另一番景象。在被普遍視為2020大選期中考試的2018年地方公職人員選舉中，國民黨大勝，民進黨遭受重挫，蔡英文隨後辭去民進黨主席職務，她的支持率也較2016年上台時減半。

但是不到一年的時間之內，民進黨東山再起。今年一月，中國國家主席習近平在告台灣同胞書发表40周年紀念會上表示，一國兩制是為了照顧台灣的現時情況及維護台灣同胞的利益福祉。習近平還指出，中國人不打中國人，願意以最大努力爭取和平統一，但是也不承諾放棄使用武力，保留采取一切必要措施的選項。自此之後，蔡英文支持率穩步回升。

大棒政策遭反擊

因為民進黨不承認"九二共識"，蔡英文上台後，北京切斷兩岸官方常態聯絡機構的聯系，加大了對台的軍事和經濟壓力，並且在國際舞台上孤立台灣。但是這一大棒政策遭到反擊。韓國瑜難以擺脫民進黨稱其親共的質疑。

這位國民黨總統候選人將2020年1月11日的大選稱作是一場在"兩岸和平"和"台海危機"之間的選擇，提出直白的競選口號："台灣安全，人民有錢"。

韓國瑜對蔡英文處理兩岸問題的方向與能力提出質疑。他也深諳公眾對香港的同情，並公開表示支持民主抗議，保證一國兩制不會在台灣出現，並強調"除非over my dead body（跨過我的屍體）"。

今年三月，韓國瑜以台灣高雄市長身份訪問香港丶澳門丶深圳及廈門，會見港澳中聯辦官員之後，被指和北京拉近關系。

國民黨上個月公布2020立法委員選舉不分區提名立委名單後，因為包含主張"一國兩制"與挺香港警察的人士而備受批評，韓國瑜的支持率也再次大步下滑。

拭目以待

中國文化大學政治學者William Niu認為，現在距離大選還有不到1個月的時間，其實很難翻轉情勢，"但我想民進黨不敢松懈"。

英國諾丁漢大學台灣研究所駐台北的研究員寇謐將（J Michael Cole）表示，西方自由民主的國家，正密切關注台灣的選舉結果。他認為，台灣與民主、法治國家保持明顯的關系，這是有益的，"如果台灣做出不同選擇，轉向內部或者更多地轉向中國。那我想，國際社會將會失去一個重要盟友"。

安靜/王凡（法新社）

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