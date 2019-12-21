親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
挺韓罷韓都上街
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

反送中再爆衝突！港警：一男子朝警員開槍

站台張宏陸提吳敦義失言 蘇貞昌：國民黨都走鐘了

2019-12-21 21:07聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

2020選舉倒數，行政院長蘇貞昌今晚再到新北市板橋替子弟兵、第6選區立委候選人張宏陸站台，先是大讚張若繼續連任，一定是「最好最好」的立委。不過，蘇貞昌話鋒一轉，則提到國民黨主席吳敦義日前批蔡英文總統是「衰尾查某」一事，說「國民黨都走鐘了」，要鄉親用選票做台灣的主人，用3張選票顧台灣。

蘇貞昌先是提及前陣子顏面神經失調一事，說他過去一天都沒有休息，不像某些人做2個月就出國打麻將，隨後又說他從以前看張宏陸到現在，過去四年在立院，就替板橋討了6個停車場，真的很不簡單。蘇貞昌也大讚張宏陸不僅對地方了解、人又實在、個性又好，若是讓張宏陸繼續做，「一定是最好最好的立委。」

蘇貞昌還細數上任行政院長以來與蔡英文政府所做的政績，並提到吳敦義說「衰尾查某」，明明都有影片存證，「國民黨都走鐘了！」蘇貞昌還說，行政院審預算後送立院審議，因為還涉及國防跟外交等預算，結果國民黨不分區提名吳斯懷，一定要做的就是用選票下架吳斯懷，用選票自己做台灣的主人，用3張選票顧台灣。

對此，張宏陸也談到社後捷運、敬老卡等政見，並強調會積極爭取公托，張宏陸說，選立委一定要選個可以幫大家做事的人，並要在場鄉親一人幫拉十票，「社後捷運才有希望，且每月有6千元坐高鐵，活得越久用得越多。」最後，張更喊出號次表示，會「1314」替大家顧台灣。

蘇貞昌今晚替張宏陸站台，還利用電子看板細數政績。記者張曼蘋／攝影
蘇貞昌今晚替張宏陸站台，還利用電子看板細數政績。記者張曼蘋／攝影
分享
行政院長蘇貞昌今晚再到新北市板橋替子弟兵、第6選區立委候選人張宏陸站台。記者張曼...
行政院長蘇貞昌今晚再到新北市板橋替子弟兵、第6選區立委候選人張宏陸站台。記者張曼蘋／攝影
分享
行政院長蘇貞昌今晚再到新北市板橋替子弟兵、第6選區立委候選人張宏陸站台。記者張曼...
行政院長蘇貞昌今晚再到新北市板橋替子弟兵、第6選區立委候選人張宏陸站台。記者張曼蘋／攝影
分享

張宏陸蘇貞昌國民黨

延伸閱讀

吳敦義罵蔡英文遭批歧視女性 郭台銘：可能選情...

吳敦義透過新聞稿坦承提及「查某」失言並表達歉...

吳敦義道歉 坦承講衰尾查某失言

吳敦義批總統衰尾 黃國昌籲應誠懇道歉

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

馬英九基隆廟口夜市為宋瑋莉拜票 喊支持國民黨賺大錢

2019-12-21 21:07

潘孟安、花媽接力為蘇治芬掃街造勢 連蛛蜘人也到場

2019-12-21 21:05

第1名市長相挺 張銘祐、林右昌戴耶誕帽掃街拜票

2019-12-21 21:00

反滲透法年底立院闖關 郝龍斌：像戒嚴法製造人民恐懼

2019-12-21 20:42

解決低薪問題 張善政：用大數據找出低薪企業

2019-12-21 20:40

罷韓挺韓大遊行 侯明鋒北上參加論壇被郭董揶揄

2019-12-21 17:12

游錫堃：中國已經成為世界敵人

2019-12-21 16:52

蔡英文批前政府讓中國滲透台 馬英九怒：完全莫名其妙

2019-12-21 15:56

挺韓最高潮 韓國瑜上台高唱隱形的翅膀

2019-12-21 15:40

川普簽署明年度國防授權法 總統府「誠摯感謝」

2019-12-21 14:38

蔡總統分享世界級YouTuber來去總統府住一晚心得影片

2019-12-21 14:38

粉鳥部隊現蹤挺韓遊行！Foodpigeon幫波麗士外送治餓

2019-12-21 14:27

反對反滲透法倉促立法 馬英九：一定會造成冤案、假案

2019-12-21 13:32

馬批反滲透法是惡法不能過 蔡英文：讓執法有遵循標準

2019-12-21 11:48

反滲透法惹議？柯文哲：長三角地區70萬台商會疑慮

2019-12-21 10:48

柯文哲握58萬決定性票？賴清德：他的票不是跟我一樣？

2019-12-21 10:47

《反滲透法》有利特務治國？ 馬英九：惡法不要訂！

2019-12-21 10:44

再轟高雄負債 柯文哲：高雄地方現象現在蔓延全國

2019-12-21 10:40

【重磅快評】南韓也站出來推動核電綠色轉型的角色

2019-12-21 09:31

勞團高喊：不只芒果乾 拒收芭樂票

2019-12-20 23:54

謝長廷點名蔡正元操盤 自己像文革先被抹黑再公審

2019-12-20 23:21

弟子要投票給誰？妙天：考量國家的最大利益

2019-12-20 22:47

日媒專訪 陳水扁爆料執政時中國企圖收買他

2019-12-20 22:38

安定力量提告蔡易餘 偷竊毀損一條告一次

2019-12-20 18:35

婦團怒吼「夠了、閉嘴！」 呼籲用選票下架沙豬政客

2019-12-20 18:08

總統票投誰？ 郭台銘：再找時間跟大家講

2019-12-20 18:06

【重磅快評】高雄幫佔肥缺藏脈絡 農委會看顏色搞雙標

2019-12-20 17:41

影／民進黨打護國保台牌 將辦「下架吳斯懷之夜」

2019-12-20 17:26

否認輔選綠委 豐年社：早就沒邀政治人物上節目

2019-12-20 17:04

蘇花改延後一天通總統跳票? 卓榮泰：尊重專業

2019-12-20 17:01

馬英九：總統參加反核大遊行是踐踏民意

2019-12-20 15:55

影/「不只芒果乾 拒收芭樂票」勞團號召1/4上街遊行

2019-12-20 12:57

韓國瑜來金門：我跟陳玉珍的選舉號次是「九二共識」

2019-12-20 12:04

影／游錫堃贈必勝達摩 期許邱議瑩成為政壇不倒翁

2019-12-20 10:52

國民黨稱政黨支持度勝民進黨 何博文：吹口哨壯膽

2019-12-19 21:49

張善政：蔡營抄政策成慣犯 謝謝小英對他們的肯定

2019-12-19 16:45

影／陪同張銘祐掃街 卓榮泰盼選民做正確選擇

2019-12-19 11:02

選韓國瑜台灣會跟香港一樣？ 顏清標：沒這種事情

2019-12-18 13:44

金門立委抽籤超熱鬧 唱歌、政見發表大亂鬥

2019-12-18 12:26
看更多

熱門文章

1221高雄尬場！挺韓、罷韓遊行路線與交通管制地圖出爐

2019-12-21 10:30

「蔡英文不是壞人」 陳佩琪：為何國家讓派系吃乾抹淨？

2019-12-20 23:35

為何台灣飛彈都在這打？恆春暗藏國軍神祕51區…

2019-12-21 08:00

罷韓遊行／Wecare高雄：人潮破30萬 但有人從大樓往下潑水

2019-12-21 14:59

空拍比一比／挺韓遊行喊破35萬 罷韓方喊達30萬

2019-12-21 15:21

挺韓遊行／開始出發 主辦單位：超過三十萬人上街頭

2019-12-21 13:50

尹立宣讀罷韓遊行宣言 宣布現場已達50萬人

2019-12-21 17:31

罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

2019-12-21 14:00

挺韓罷韓遊行今拚場 陳其邁深夜臉書說「We care」

2019-12-21 02:06

認張善政表現落後 蔡正元讚余湘政見會表現令人驚艷

2019-12-21 02:07

挺韓遊行／下午才登場 上午凹仔底已擠滿人潮

2019-12-21 11:28

王金平曾想和韓國瑜合體 結果卻轉身離開的原因曝光了

2019-12-21 12:48

挺韓陣營喊「20萬人了」 罷韓陣營熱度也滿檔

2019-12-21 13:15

高雄韓戰！挺反兩路今強碰 韓全程走到底

2019-12-20 23:45

罷韓遊行／Wecare台灣大遊行 主辦單位估30萬人！

2019-12-21 14:52

罷韓遊行／尹立：挺韓、罷韓遊行目標一致 都希望韓國瑜離開高雄

2019-12-21 13:06

即時短評／遊行人氣是韓國瑜選情一劑強心針嗎？

2019-12-21 10:07

韓營點名民進黨10大肥貓 「坐直升機通天」

2019-12-21 00:17

部落養蝦場變火箭基地 原民怒了！發射喊卡

2019-12-20 23:53

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

2019-12-21 12:40

挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

2019-12-21 13:21

罷韓遊行／人潮眾多 主辦單位：遊行延後半小時出發

2019-12-21 13:49

挺韓遊行／活動最高潮 韓國瑜上台高唱隱形的翅膀

2019-12-21 15:40

罷韓遊行／Wecare大遊行帶來人潮 文化中心附近便當、速食店塞爆

2019-12-21 12:06

陸軍證實戍守台北的關指部率先接裝30機砲甲車

2019-12-20 21:33

挺韓遊行／戰神羅智強參加挺韓遊行 10公尺走40分鐘

2019-12-21 14:38

美麗島站湧現參加人潮 韓粉、罷韓同聲「我們很理性」

2019-12-21 10:16

學者看政見會 張善政助韓「去草包」賴清德光芒蓋小英

2019-12-20 21:31

弟子要投票給誰？妙天：考量國家的最大利益

2019-12-20 22:47

直播／挺韓、罷韓遊行下午登場 藍綠號召民眾上街

2019-12-21 11:24

挺韓遊行／大塞車！遊行出發近1小時 隊尾仍在凹子底

2019-12-21 14:04

罷韓大遊行前夕趕回高雄 陳其邁貼文We care

2019-12-21 00:24

挺韓遊行／國安局「基於安全考量」 遊行韓國瑜不走了！

2019-12-21 13:50

學者看暖男與憤青 賴「台風最穩」張「小亮點不斷」

2019-12-20 21:49

罷韓遊行／「罷韓」開走 主辦單位高喊十萬人上街

2019-12-21 14:12

防擦槍走火…高雄3車站布重兵 國道休息區警戒

2019-12-21 00:26

天天都要看一眼！最強宣傳小物 測選情比什麼都準

2019-12-21 09:00

再轟高雄負債 柯文哲：高雄地方現象現在蔓延全國

2019-12-21 10:40

罷韓遊行／昔weCARE高雄紅色大愛心結尾 今Wecare台灣高懸大鏡球

2019-12-21 18:24

【即時短評】副手政見會 賴清德善演說也得謹守份際

2019-12-20 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top