站台張宏陸提吳敦義失言 蘇貞昌：國民黨都走鐘了

2020選舉倒數，行政院長蘇貞昌今晚再到新北市板橋替子弟兵、第6選區立委候選人張宏陸站台，先是大讚張若繼續連任，一定是「最好最好」的立委。不過，蘇貞昌話鋒一轉，則提到國民黨主席吳敦義日前批蔡英文總統是「衰尾查某」一事，說「國民黨都走鐘了」，要鄉親用選票做台灣的主人，用3張選票顧台灣。

蘇貞昌先是提及前陣子顏面神經失調一事，說他過去一天都沒有休息，不像某些人做2個月就出國打麻將，隨後又說他從以前看張宏陸到現在，過去四年在立院，就替板橋討了6個停車場，真的很不簡單。蘇貞昌也大讚張宏陸不僅對地方了解、人又實在、個性又好，若是讓張宏陸繼續做，「一定是最好最好的立委。」

蘇貞昌還細數上任行政院長以來與蔡英文政府所做的政績，並提到吳敦義說「衰尾查某」，明明都有影片存證，「國民黨都走鐘了！」蘇貞昌還說，行政院審預算後送立院審議，因為還涉及國防跟外交等預算，結果國民黨不分區提名吳斯懷，一定要做的就是用選票下架吳斯懷，用選票自己做台灣的主人，用3張選票顧台灣。