點名數位國民黨要員 卓榮泰：不該容許性別歧視

民主進步黨主席卓榮泰今下午抵達桃園市平鎮區，出席桃園市第5選區民進黨立委候選人蔣絜安舉辦的農業政策說明會時，點名吳敦義、韓國瑜、張善政、陳宜民等國民黨要員性別歧視，卓榮泰表示，這個黨從上到下似乎都認為性別歧視是理所當然的，呼籲民眾用選票告訴中國國民黨，這樣的作為是不會被認同的。

卓榮泰說，看到很多婦女朋友坐在這裡，蔣絜安的競選對手也是一位女性，我們一向對婦女同胞充滿感激與疼惜，不像國民黨的許多要員一樣，如吳敦義主席用極度不好聽的言語辱罵陳菊秘書長，也對蔡英文總統不禮貌；韓國瑜總統候選人更是講話都很難聽，不是講性別歧視，就是談論性，實在相當不上道。

卓榮泰指出，國民黨副總統候選人張善政對女性也有很多批評，同樣非常不得體；國民黨的現任不分區立委陳宜民把女警帽子掀掉推下去、不分區立委候選人謝龍介脫口「女人拉票可以拉到客廳、房間」。