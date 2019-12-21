罷韓挺韓大遊行 侯明鋒北上參加論壇被郭董揶揄

高雄醫學大學附設中和醫院院長侯明鋒今為了參與永齡健康基金會與台大癌醫舉辦的「新醫療百年工程薪傳論壇」特別北上，恰好遇上高雄的罷韓、挺韓大遊行，永齡健康基金會創班人郭台銘今致詞時，特別感謝侯明鋒熱情參與，還笑說稍早與侯聊天，問他「怎麼沒留在高雄以防...」，讓現場所有觀眾大笑，郭也提到各總統候選人皆提到Ｏ到六歲國家幫你養，他提議應為國家幫你「健康養」。

台大癌醫致力於發展癌症腫瘤治療，郭台銘說，癌症的發生與基因、飲食、空氣有很大的關係，日前他才過完七十歲生日，送給自己的大禮就是做身體大數據的健康檢查，現在不只希望每年能做健檢，更希望未來能「天天健檢」。

他的女兒妞妞一出生後，就在馬偕醫院檢測基因，建立屬於妞妞的健康大數據，女兒出生後就有人來提親，他說，以後要娶女兒的男生都得先合八字，合健康數據的八字，從出生到現在的健康數據八字都得合一下。