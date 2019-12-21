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挺韓最高潮 韓國瑜上台高唱隱形的翅膀

2019-12-21 15:40聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

挺韓大遊行進行中，下午3點，基於安全考量未參加遊行的國民黨總統候選人韓國瑜抵達會場，並在舞台上高唱「隱形的翅膀」這首歌，現場熱情民眾高喊韓國瑜凍蒜、高雄加油等口號，現場氣氛達到最高潮。韓國瑜表示，台灣面臨兩條路， 一條光明發財、一條黑暗蕭條，入覺得過去苦悶，請大家票投韓國瑜。

王淺秋和曹桓榮在舞台擔任主持人，國民黨前主席朱立倫、立委許淑華、台南市議員謝龍介等人陸續登場致詞，韓國瑜在2點40分抵達微笑公園舞台，3點登台唱歌，並說，謝謝大家像隱形的翅膀 一直在保護韓國瑜。

韓表示，謝謝所有參加遊行的群眾，感謝主持人，「雖然他們沒有告訴我要唱歌，害我沒有背歌詞」；高鐵、捷運班班客滿，昨晚高雄飯店一房難求，一百年來高雄從沒像今天這麼受全世界華人注意，這是最難得的一刻，從現在開始會有上百萬人湧進高雄，來這裡觀光旅遊，感受高雄鄉親熱情。

韓說，謝謝海內外來高雄參加遊行的人， 2020年1月11日這場選舉非常重要，台灣面前兩條路， 一條光明發財、 一條黑暗蕭條， 這兩條去選，如各位覺得過去民進黨執政很好很優秀，拜託投蔡英文， 如果覺得過去充滿苦悶，沒希望、經濟不繁榮、外交沒突破， 請票投韓國瑜。

韓國瑜說，顏清標信奉媽祖，他也是有神論者，「人在做天在看、舉頭三尺有神明」， 所以一定建立清廉有效率政府；政府如果充滿貪官污吏，國家如何進步，所以他要告訴大家， 想賺錢的人去做生意， 想為人民打拚的人歡迎來從政，以後若當總統，一定會選出最好的行政院長 ，首要之務是成立特偵組法辦貪官。

許淑華表示，蔡政府內閣全成為競選團隊，各部會爭相表演給蔡英文看， 打韓就是想藉此表現， 可不斷升官，國民納稅錢被拿來不斷大撒幣，我們一定要用選票 1月11日讓他們全部下架，我們今從高雄台灣尾前進台北總統府！下架民進黨！滅東廠！

朱立倫表示，選舉是理性快樂正面的，民進黨不敢大聲說他們做的好，只靠抹黑抹黃，拜託大家都要去投票。

謝龍介指出，百萬人站出，這表示特偵組要重出江湖，綠營肥貓要挫青屎了； 要救台灣要靠自己。韓跟大家站出，不為當官，而是為了中華民國的民主， 把它交給下一代，百萬人要撐到1月11日， 拜託大家要堅持到底。

國民黨總統候選人韓國瑜上台致詞，高喊台灣安全、人民有錢。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人韓國瑜上台致詞，高喊台灣安全、人民有錢。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜民進黨特偵組

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