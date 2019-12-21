粉鳥部隊現蹤挺韓遊行！Foodpigeon幫波麗士外送治餓

挺韓、罷韓大遊行今天同時在高雄尬場，「南方崛起」挺韓遊行在北高雄上場，要角逐2020總統大位的高雄市長韓國瑜也會隨遊行隊伍走完全程，因此警方部署1000名警力進駐左營，維護遊行秩序。勤務負荷量大，左營分局也搭上「外送風潮」，透過「FOODPIGEON」，將麵包、飯糰、紅茶等補給小餐點送達員警手中，員警笑說，「粉鳥」（鴿子）治餓外送部隊超貼心。

1221遊行人數、規模龐大，得靠員警疏導交通、維護遊行秩序，挺韓場遊行幾乎在左營轄區，警方沿途駐守博愛二路、明誠二路、自由二路、博愛三路等重點路段；左營分局擔心執勤員警體力快速消耗，特別在博愛、明誠路口及博愛、文自路安排「警察行動補給站」，在餐車補給站中備妥當季水果、麵包、車輪餅、飯糰等餐點，準備讓員警充饑，還有牛奶、紅茶、麥茶等飲品。

除了有餐車補給站外，左營分局還安排4輛機車，作為「FOODPIGEON治餓特派員快送部隊」，隨傳隨到，機動將補給食物送達執勤員警手上，讓員警適時補充及調節體力。