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挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

柯文哲握58萬決定性票？賴清德：他的票不是跟我一樣？

2019-12-21 10:47聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

外傳民進黨內評估蔡英文總統有望贏韓國瑜200萬票，對此，民進黨副總統候選人賴清德今早回應表示，他沒有接收到這樣的資訊，因為選舉票沒有開出來都不知道，他們一定要再接再厲，即便是有信心，仍然要小心步步為營，繼續打拼。

賴清德今天早上陪同台北市大安區立委候選人謝佩芬在通化市場共進早餐，隨後前往通話市場和大安區民眾問安，再轉往白蘭市場向民眾拜票。

面對媒體報導另有58萬決定性票源掌握在台北市長、民眾黨主席柯文哲手上，賴說，「柯文哲的票不是跟我一樣嗎？大家都是一票，選票是在國人的手上」。

賴強調，國人在市長選舉也許支持柯市長，但在總統大選上，也許會支持不同的候選人，可能會支持韓國瑜，也可能支持蔡英文，他想沒有一個人有辦法直接說他手上有多少萬票，相信選民也不一定會同意這樣的說法。

此外，高雄今日有挺韓、反韓大遊行，對此，賴清德表示，希望高雄的活動，不管你是支持哪一方，大家都要理性平和，平安的把這個活動辦完，再一次去深化台灣民主的意涵。

賴清德說，雖然是總統大選，競爭非常激烈，每一個民眾有他所支持的人選，但是大家仍然能夠非常理性的進行活動的話，相信會贏得國際對我們的肯定。

民進黨副總統候選人賴清德（左）今天早上陪同台北市大安區立委候選人謝佩芬（右）在通...
民進黨副總統候選人賴清德（左）今天早上陪同台北市大安區立委候選人謝佩芬（右）在通話市場掃街。記者魏莨伊／攝影
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賴清德韓國瑜

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