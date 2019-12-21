《反滲透法》有利特務治國？ 馬英九：惡法不要訂！

選戰倒數，今天除高雄挺韓、罷韓遊行強碰備受矚目外，各候選人也把握周末積極跑行程，台北市立委第六選區（大安）國民黨候選人林奕華，上午在前總統馬英九陪同下赴成功市場掃街，對於民進黨有意通過《反滲透法》，馬說，《反滲透法》一旦實施，是為特務治國提供最好的環境，「這部惡法不要訂！」。

馬英九近來積極輔選區域立委選情，上午抵達成功市場時魅力依舊，許多民眾紛紛上前圍觀，搶著握手、合照，還有攤商自己準備「馬英九紀念郵票」，特別要給馬簽名留念，再次與馬合體的林奕華也受民眾歡迎，頻頻高喊「林奕華凍蒜！」。

媒體詢問，怎麼看《反滲透法》？馬英九說，有檢察官說這簡直是遍地警總，因為這個法律條件非常模糊，很容易入人於罪，他記得他洩密案在審判過程當中，柯建銘委員說他是特務治國，他反問，那現在呢？《反滲透法》一旦實施，那真正是為特務治國提供了最好的環境。

馬英九強調，《反滲透法》若實施，以後很多人隨隨便便就會觸法，真不知道將來怎麼執行，更大聲疾呼「這部惡法不要訂！」。

另外，儘管大安區向來被視為藍營優勢選區，但面對民進黨主打「護國保台」口號，藍營近來極力綁票固樁，馬英九也酸說，民進黨什麼時候在護國保台，「基本上是在毀國毀憲」。

至於總統選情，藍營預計總統候選人韓國瑜能贏蔡英文總統30萬票，馬英九則說，「不曉得他們怎麼計票，但我相信我們有信心」；另馬也被問，今天怎麼沒到高雄參加挺韓遊行？馬僅簡單回應，行程沒有安排高雄。