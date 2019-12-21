再轟高雄負債 柯文哲：高雄地方現象現在蔓延全國

台北市長柯文哲的太太陳佩琪昨晚在臉書發文，指有一則新聞標題深深吸引她 「掏空高雄的人，現正掏空中央」，並指蔡英文總統為何會放任國家讓派系如此吃乾抹淨；對此，柯文哲上午出席新住民園遊會及感恩送暖活動時受訪時，呼應太太的看法，認為這是很多人的看法，讓高雄負債那麼多那些人，全部都跑到中央去，蔓延全國。

柯文哲說，人家問他「你怎麼常常打高雄的財政」，柯說，「你要曉得，讓高雄負債那麼多那些人，全部都跑到中央去，蔓延全國。」所以一定有人要出來提醒，不要說是警告，但不然他們以前在高雄虧成這樣子，現在跑到中央去，每一個都當大官，開什麼玩笑，以前是一個高雄地方現象，現在蔓延全國。

媒體追問，是不是覺得負債都不用負責？柯文哲說，有任期的民主政治本來就是這樣，但為什麼台灣常常出現大撒幣政策就是這樣，反正當選了，可以當選、可以連任，至於債留子孫，以後的人自己去想辦法，所以這也是台灣不管中央、地方政府，負債越來越厲害就是這樣。

陳佩琪昨在臉書指出，第一位女性總統誕生了，立委席次也大獲全勝了，但真的就為了下屆自己的連任，和為了讓她們的黨永握政權，就要這樣對付先生？記得婆婆曾說過「蔡英文也不是什麼壞人」 ，但一個不是壞人的人，為何會放任國家讓派系如此吃乾抹淨？過去的北農人事爭議，就是最好的例子，是她的能力不好？還是初始的從政背景，導致她為了連任不得不然？

另外，陳佩琪臉書還提到，2016年政黨輪替、新政府尚未上任，那時她和先生真的是傻呼呼，不知道這個黨已經認定先生是他們鎖定的未來潛在對手，已經對他啟動殲滅計畫了。

媒體今天再問柯民進黨殲滅計劃，但柯文哲不願意答，僅說，有沒有下一題，又說，不過也還好啦，也沒有甚麼奇怪的，今天不用討論這個，她講這個要幹甚麼，這個也沒有甚麼。