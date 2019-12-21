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【重磅快評】南韓也站出來推動核電綠色轉型的角色

2019-12-21 09:31聯合報 主筆室

繼歐洲峰會、歐洲議會做出正視核電是綠能、清潔能源，應納入國家能源結構，給予綠色轉型地位後，這樣的反省聲浪迅速蔓延。先是德國梅克爾總理領導的基民黨公開指稱非核家園「目標錯了」；19日，南韓曾任科技部長、環境部長等13位科技界領袖也在首爾提出對文在寅總統的建言，要他撤銷排除核電的能源政策。

13位科學界領袖指出，核電是國家產業發展所需電力的重要支撐；發展再生能源方向絕對正確，但在相關技術與基礎設施不成熟之際，應與核電並行推進。文在寅已宣布不再興建新核電廠，運轉中的核電機組不延役；因為改善空汙，部分燃煤電廠也將停止運轉。

與台灣一樣推非核家園，又關閉部分煤電廠，南韓企業界除擔心支撐產業發展的電力供應不足，還擔心之前積極推動的核電產業、機組外銷計畫都將喊停；另也衝擊到核能人才培養勢必斷層。

德國是全球反核電急先鋒，311核災後立刻快馬加鞭推動；現況是最後7座核電廠將於2022年關閉，境內燃煤發電也將於2038年全面停止。雖然再生能源占比達到4成5，超過傳統電力供應，但這樣的電力結構無疑是脆弱的，電價高昂到冬天民眾不敢開暖氣，要不是歐洲電力共網可向法國買核電，電力供應早就崩盤。目前德國核電發電量占全國10％，煤電約30％。

現況煤電仍是主力供電角色，原因除了價格低廉，來源充沛外，另個原因是煤電對人類健康的侵害最近才愈發明確。10年前人們還不認識PM2.5，更不知道他對呼吸、循環系統的致命危害，現況讓人憂心的還不止PM2.5，已經露臉、更微小的PM1致命性更高。因此，減少煤電已是全球共識。許多國家開始反省非核家園政策，還核電清潔能源角色，希望以核電零排放及巨大發電量，減少煤電、氣電使用的排碳之惡。

很可惜，世界對去核電的反省，蔡政府的反應卻是氣急敗壞，甚至指稱這是「假新聞」，一個勁兒強力否認；殊不知地球村之所以有此深刻反省，健康危害、暖化衝擊實在大到無以應付，且無由回頭。為了選舉強打非核家園，總得為子孫的健康、環境思考吧！

中台灣空汙嚴重，中火爭議成為焦點。本報資料照片
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核電非核家園德國

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