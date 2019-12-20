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謝長廷點名蔡正元操盤 自己像文革先被抹黑再公審

2019-12-20 23:21聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

駐日代表謝長廷今晚在臉書貼文，關西機場事件對他發動的攻擊就是文革先抹黑再公審的模式。今天有份民調，要求撤換他的並未過半，也許有些人相信民調會過半，然後就可以順勢利用這個民調，喊出「投給民進黨就是投給謝長廷」。他也說，如是國民黨義務副秘書長蔡正元指揮這個計劃，那聰明真的不輸周瑜。

謝長廷說，要求撤換他的民調不過半，主要是迄今任沒有人提任何証據証明他和所謂網軍有任何關連。「我現在雖然不在第一線，但也有粉絲啊，怎可僅憑有人在網路發言支持我，就説是我養的網軍呢？」

台灣競爭力論壇今天公布一份網軍議題最新民調，民調結果顯示，40.4％受訪民眾認為是楊蕙如的網軍害死大阪辦事處前處長蘇啟誠；另外，44.4％受訪民眾不相信蔡英文總統不認識楊蕙如；還有52.6％受訪民眾不信楊蕙如的行為和民進黨無關；另外，38.5％受訪民眾認為，蔡總統應該要撤換謝長廷。

謝長廷晚間在臉書貼文指出，中國文革時期，紅衛兵抄家清算的模式，就是先扣你一個罪名，其次嚴厲群起批鬥，最後再推出讓人民公審，受先前批鬥的輿論影響，結果當然認定有罪。

關西機場事件時，中國網軍和國內親中勢力就舖天蓋地的以假新聞和謠言抹黒我，抹黑成功後就在網路發起投票，誰是最爛外交官？第一名當然是謝長廷，誰是最不負責任的官員？第一名也是我，然後問謝長廷該不該下台，結果不問可知。這就是文革先抹黑再公審的模式。

謝長廷說，最近有些人操作一陣子網軍的議題後，今天果然又有了民調，蔡英文該不該撤換謝長廷不？抹黑這麼長一段時間，又是抬棺衝撞外交部，又是隔海來抗議，也許這些人相信民調會過半，然後就可以順勢利用這個民調，喊出「投給民進黨就是投給謝長廷」。

謝長廷點名，「如是蔡正元指揮這個計劃，那聰明真的不輸周瑜。」可惜天不從人願，中間發現不少新事據，例如國民黨籍民代公開承認有網軍，還用來肉搜公務員，又如媒體報導韓國瑜的創意總監潘恆旭和楊蕙如是20多年老友，並以「貴妃楊」暱稱她，又楊蕙如還和周錫瑋、郝龍斌拍廣告片，也參加過馬英九、丁守中的活動，突顯她是公關生意人的角色。

謝長廷說，他已經公開承認和楊蕙如是朋友關係，所以調查结果有「56%不相信楊蕙如和謝長廷沒有關係」，這是當然的，倒是認為我應該為此被撤換的是「38.5%」，沒有過半，有些人可能很失望。

他認為，主要是迄今任沒有人提任何証據証明他和所謂網軍有任何關連，他現在雖然不在第一線，但也有粉絲啊，怎可僅憑有人在網路發言支持他，就説是他養的網軍呢？台灣民智漸高，人民不像清朝的昏君，所以這個民調結果還是有理性一面，不然他可能像滿清的駐英大使郭嵩燾的命運一様，被一群小人以莫須有罪名活活整死。

謝表示，請大家相信，法治是台灣的驕傲，因為有司法制度，所以蔡正元、馬英九、吳敦義被起訴甚至判罪後還能改判無罪，如果對還在起訴調查階段的被告或關係人，動不動就用輿論、網路公審，不憑証據，眼前也許佔一點便宜，但有一天你、我或彼此的子孫也可能受害，誰倒不一定。

駐日代表謝長廷質疑自己遭到文革般抹黑公審，點名國民黨義務副秘書長蔡正元。圖片／翻...
駐日代表謝長廷質疑自己遭到文革般抹黑公審，點名國民黨義務副秘書長蔡正元。圖片／翻攝謝長廷臉書，
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謝長廷楊蕙如網軍蘇啟誠

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