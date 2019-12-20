安定力量提告蔡易餘 偷竊毀損一條告一次

「安定力量」今天發出聲明稿表示，民進黨立委蔡易餘因偷拆台灣媽媽盟與安定力量的選舉布條又遲未道歉，安定力量秘書長朱竹元、律師裘佩恩今天已向嘉義地檢署遞狀對蔡易餘提出偷竊、毀損告訴。

安定力量透過聲明稿告所有挺同婚立委，同運迫害國族的危機，從少子化到扭曲兒少性教育都顯而易見，蔡易餘自己投票贊成同婚法的名言「表決一時爽，回鄉火葬場」，可見明知違背選民意志。

安定力量表表示，蔡易餘12月10日派宣傳車及工作人員偷拆「媽媽盟」與安定力量懸掛訴求反同運的「阮想要抱孫」布條，被警方人贓俱獲引起社會譁然。安定力量要求蔡易餘向媽媽盟道歉，也希望民進黨公開說明為何如此惡意打壓在野黨，但蔡易餘不但不道歉還惡人先告狀提告媽媽盟違反選罷法，為民主做出最惡質示範。

裘佩恩說，蔡易餘指稱媽媽盟未立案，提告用黑函違反選罷法，媽媽盟認為，蔡易餘是律師出身，如果認為布條是「黑函」，應循法律程序，報警或者向檢調舉發，怎可派員公然開著宣傳車割取布條，知法犯法？