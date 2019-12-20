親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
挺韓罷韓都上街
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

直播／副總統政見發表會 2行政院前院長、廣告教母交鋒

安定力量提告蔡易餘 偷竊毀損一條告一次

2019-12-20 18:35聯合報 記者王寓中／台北即時報導

安定力量」今天發出聲明稿表示，民進黨立委蔡易餘因偷拆台灣媽媽盟與安定力量的選舉布條又遲未道歉，安定力量秘書長朱竹元、律師裘佩恩今天已向嘉義地檢署遞狀對蔡易餘提出偷竊、毀損告訴。

安定力量透過聲明稿告所有挺同婚立委，同運迫害國族的危機，從少子化到扭曲兒少性教育都顯而易見，蔡易餘自己投票贊成同婚法的名言「表決一時爽，回鄉火葬場」，可見明知違背選民意志。

安定力量表表示，蔡易餘12月10日派宣傳車及工作人員偷拆「媽媽盟」與安定力量懸掛訴求反同運的「阮想要抱孫」布條，被警方人贓俱獲引起社會譁然。安定力量要求蔡易餘向媽媽盟道歉，也希望民進黨公開說明為何如此惡意打壓在野黨，但蔡易餘不但不道歉還惡人先告狀提告媽媽盟違反選罷法，為民主做出最惡質示範。

裘佩恩說，蔡易餘指稱媽媽盟未立案，提告用黑函違反選罷法，媽媽盟認為，蔡易餘是律師出身，如果認為布條是「黑函」，應循法律程序，報警或者向檢調舉發，怎可派員公然開著宣傳車割取布條，知法犯法？

裘佩恩表示，媽媽盟成員曾前往蔡位朴子市服務處陳情、抗議，表達反同婚的訴求，蔡豈能汙指布條的訴求是「黑函」，還公開呼籲民眾「看到就拆下來，拿到總部」，無異是教唆選民違法，布條有具名，是合法表達理念，蔡易餘號稱「民主律師」，卻踐踏最基本的民主法治精神、違反公投民意，現在就要勇敢面對選票挑戰，相信選民都看到了。

安定力量秘書長朱竹元、律師裘佩恩今天向嘉義地檢署遞狀對民進黨立委蔡易餘提出偷竊、...
安定力量秘書長朱竹元、律師裘佩恩今天向嘉義地檢署遞狀對民進黨立委蔡易餘提出偷竊、毀損告訴。圖╱安定力量提供
分享

蔡易餘安定力量2020選舉2020選舉嘉義縣立委

延伸閱讀

影／蔡易餘呼籲拆布條 媽媽盟提告並抗議：阮想...

嘉義海區2後援會再成立 蔡易餘喊出蔡政府政績...

拆反同婚布條延燒 蔡易餘向社會大眾道歉並提告

拆媽媽盟反同布條 蔡易餘拒道歉

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

總統票投誰？ 郭台銘：再找時間跟大家講

2019-12-20 18:06

北一女出現「總統級外送」 馬英九一脫口罩學生驚呆

2019-12-20 16:16

影／朱立倫站台輔選立委 合體洪秀柱兩前主席路邊拜票

2019-12-20 19:24

婦團怒吼「夠了、閉嘴！」 呼籲用選票下架沙豬政客

2019-12-20 18:08

【重磅快評】高雄幫佔肥缺藏脈絡 農委會看顏色搞雙標

2019-12-20 17:41

影／民進黨打護國保台牌 將辦「下架吳斯懷之夜」

2019-12-20 17:26

否認輔選綠委 豐年社：早就沒邀政治人物上節目

2019-12-20 17:04

蘇花改延後一天通總統跳票? 卓榮泰：尊重專業

2019-12-20 17:01

馬英九：總統參加反核大遊行是踐踏民意

2019-12-20 15:55

第三勢力立委跨黨派聯盟推動安樂死 喊4年內立法

2019-12-20 15:17

農委會旗下農傳媒 爆助選民進黨候選人

2019-12-20 14:22

鼠年將至 蔡英文總統賀年卡金光閃閃

2019-12-20 13:47

影/「不只芒果乾 拒收芭樂票」勞團號召1/4上街遊行

2019-12-20 12:57

民進黨推反滲透法 鄭文燦：民主國家的防衛機制

2019-12-20 12:47

時力與民進黨合作宜蘭開第一槍 卻因一張圖卡起風波

2019-12-20 12:46

歐盟將核能列綠色轉型？莫讓核能爭議窄化綠色政綱

2019-12-20 12:42

豐年社節目邀特定候選人？農委會：製作費非來自我們

2019-12-20 12:24

豐年社遭批選舉機器 只找民進黨候選人上節目增曝光

2019-12-20 12:21

韓國瑜來金門：我跟陳玉珍的選舉號次是「九二共識」

2019-12-20 12:04

美議員聯名支持台美貿易協定 外交部表示感謝

2019-12-20 11:54

U值媒／柯文哲2024當選就遷總統府？背後意圖與有無必要性

2019-12-20 11:41

影／游錫堃贈必勝達摩 期許邱議瑩成為政壇不倒翁

2019-12-20 10:52

反滲透法會嚇退台商？柯文哲：要規範清楚否則人人自危

2019-12-20 10:48

【即時短評】罷韓挺韓動員競賽 韓國瑜會是贏家嗎？

2019-12-20 10:35

蔡英文能源政策遭國際打耳光 王明鉅：根本是謀財害命

2019-12-20 08:27

小蔣超庶民！逼老婆退鞋關冷氣、為這檔事抱怨兩次...

2019-12-20 08:00

新聞眼／長照基金8成來自菸稅 政府鼓勵「抽菸救長照」？

2019-12-20 00:28

選前拚長照 政院大撒幣92億

2019-12-20 00:24

藍擬修財政紀律法 消弭撒幣騙選票

2019-12-20 00:19

張榮豐：當年密使滿街走 李登輝訂國統綱領當防火牆

2019-12-19 22:15

國民黨稱政黨支持度勝民進黨 何博文：吹口哨壯膽

2019-12-19 21:49

張榮豐認了！ 27年前與曾永賢奉命密會陸國家主席

2019-12-19 20:15

5年共92億 蘇貞昌核定長照住宿機構每床最高獎勵2萬

2019-12-19 19:40

反滲透法立法之際 台協會長批：重返戒嚴獨裁

2019-12-19 18:55

張善政：蔡營抄政策成慣犯 謝謝小英對他們的肯定

2019-12-19 16:45

楊蕙如被消失？ 台中韓總部號召協尋

2019-12-19 15:51

影／蔡碧仲臉書發文挺蕭美琴 韓辦怒轟：法治草包！

2019-12-19 15:43

憂楊蕙如恐有生命危險 桃園藍營籲儘速出面

2019-12-19 14:07

回應質疑 文總秘書長林錦昌：2014幫柯文哲沒碰錢

2019-12-19 14:04
看更多

熱門文章

蔡英文能源政策遭國際打耳光 王明鉅：根本是謀財害命

2019-12-20 08:27

張榮豐認了！ 27年前與曾永賢奉命密會陸國家主席

2019-12-19 20:15

北一女出現「總統級外送」 馬英九一脫口罩學生驚呆

2019-12-20 16:16

小蔣超庶民！逼老婆退鞋關冷氣、為這檔事抱怨兩次...

2019-12-20 08:00

2020總統大選第一場政見會 他指韓國瑜「得分最多」

2019-12-20 07:51

張榮豐認了！ 27年前與曾永賢奉命密會中國國家主席

2019-12-19 20:05

【即時短評】川普彈劾案給台灣的啟示

2019-12-19 23:56

點名民進黨養十大肥貓 韓辦：苦哈哈的人民看得下去？

2019-12-20 12:11

蔡英文提元首五條件 孫大千：顯然不適合連任

2019-12-20 13:02

遭傳對中國高層表示「終歸統一」 蔡英文：先拿出證據來

2019-12-20 11:45

台灣競爭力論壇民調：5成民眾不信楊蕙如與民進黨無關

2019-12-20 12:53

黃國昌再批砂石場 李家：黃為自己選情繼續抹黑

2019-12-20 11:28

李柏毅要輸千杯珍奶了 韓國瑜將全程參與挺韓大遊行

2019-12-20 16:41

被指坐過牢 韓國瑜：黑韓產業鏈已經發瘋了

2019-12-20 12:12

驚！蔡沁瑜在家自撞門板 鼻骨骨折血狂流

2019-12-20 16:00

【即時短評】國家當蔡家 史上選風最敗壞的一次

2019-12-20 12:52

稱綠黨為太監 柯文哲再酸：21世紀不應有太監的行為

2019-12-20 11:32

張榮豐：當年密使滿街走 李登輝訂國統綱領當防火牆

2019-12-19 22:15

韓國瑜會在挺韓大遊行溜之大吉？ 綠議員賭千杯珍奶

2019-12-20 10:50

韓辦發表新競選影片 「等一個人」

2019-12-20 11:34

王齡嬌二度向邱議瑩下戰帖 轉送選民心意竟疑是狗大便

2019-12-20 16:43

邱毅：蔡訪陸曾說兩岸終歸統一 蔡辦：抹紅

2019-12-20 01:18

韓國瑜與金門民眾高唱夜襲 現場熱血沸騰

2019-12-20 14:34

藍控：農發基金會陳菊人馬任肥貓董座 幫蔡英文輔選

2019-12-20 12:19

政黨票有多重要？告訴你小黨搏生存的關鍵四數字

2019-12-20 09:05

南北拚場！周六挺韓、罷韓大遊行 蔡英文在凱道挺他

2019-12-19 21:01

前參謀總長李喜明晤美政軍局官員 談台灣安全防務

2019-12-20 07:00

【即時短評】罷韓挺韓動員競賽 韓國瑜會是贏家嗎？

2019-12-20 10:35

張善政幫非藍委輔選？呂玉玲批對手誠實大叔搞不實廣告

2019-12-19 22:32

罷韓挺韓遊行逾3000警力維安 AIT警示美國公民「避開周遭」

2019-12-20 09:44

金門的庶民小吃吉祥餐飲 韓國瑜也超愛

2019-12-20 18:21

高雄挺韓、罷韓遊行活動 基於維安將禁飛空拍機

2019-12-20 09:28

郭家軍上館長直播 喊「不讓一黨獨大，全力衝三小黨」

2019-12-19 22:12

AIT示警挺、罷韓遊行恐衝突 韓國瑜：活動策畫是快樂

2019-12-20 12:08

蔡英文政見會指閨密變主秘 藍議員：目光如豆、可笑！

2019-12-19 19:50

5年共92億 蘇貞昌核定長照住宿機構每床最高獎勵2萬

2019-12-19 19:40

韓國瑜來金門：我跟陳玉珍的選舉號次是「九二共識」

2019-12-20 12:04

選前拚長照 政院大撒幣92億

2019-12-20 00:24

吳斯懷：願為中華民國粉身碎骨

2019-12-20 01:22

反抹紅 藍喊協尋楊蕙如 檢舉惡質網軍

2019-12-20 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top