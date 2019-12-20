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婦團怒吼「夠了、閉嘴！」 呼籲用選票下架沙豬政客

2019-12-20 18:08聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

國民黨主席吳敦義日前批評總統蔡英文是「衰尾查某」，新黨不分區立委候選人邱毅隨後更指蔡英文「算個女性嗎」，對於一再有男性政治人物出言詆毀女性，勵馨基金會、婦女新知基金會、台灣性別平等教育協會、台灣女人連線等婦團今開記者會，要這些缺乏性別意識的政客閉嘴，並呼籲女性挺女性，一起下架沙豬政客。

台灣女人連線常務理事黃淑英指出，邱毅說自己從不歧視女性、反而很疼惜女性，所以很少有女人罵他，但其實，之所以沒人罵邱毅，是因為這個人不值得教化，根本沒人想理他。

黃淑英認為，一再發生男性政治人物失言的事件，代表社會價值崩壞，政客缺乏反省能力，過去有公眾人物失言，都會在輿論壓力下道歉，但這次吳敦義、邱毅不但不道歉，還變本加厲加碼羞辱，合理化自己的言行，做錯事情就應檢討、道歉，至少要有羞恥心，呼籲這些男性政治人物閉嘴，不要再硬凹。

婦女新知秘書長周于萱則表示，這些政治人物多在政壇打滾多年，歧視女性的言論非失言，而是故意，透過仇女、厭女言論，挑動某些支持群眾，選民應睜開眼睛看看這些不妥言行，下架候選人。

台灣性別平等教育協會秘書長蔡易儒也說，當老師們致力教導學生要破除性別角色刻板印象，政治人物卻帶頭說像不像女人等字眼，保守、反同團體常常疾呼「這樣要怎麼教小孩？」看看這些政治人物帶頭歧視、惡意批評，大家才應該反問，「這樣老師要怎麼教小孩？」

勵馨基金會執行長紀惠容表示，婦團如果不說話，性別歧視的情形只會越來越嚴重，且一次說得比一次難聽，絕對不可以忍受，呼籲女人挺女人，團結選民力量，下架這些沙豬政客。

勵馨基金會、婦女新知基金會、台灣性別平等教育協會、台灣女人連線、台灣展翅協會等婦...
勵馨基金會、婦女新知基金會、台灣性別平等教育協會、台灣女人連線、台灣展翅協會等婦團今召開記者會，要這些缺乏性別意識的政客閉嘴，呼籲女性挺女性，一起下架沙豬政客。記者葉冠妤/攝影
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邱毅男性吳敦義2020選舉國民黨

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