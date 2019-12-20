【重磅快評】高雄幫佔肥缺藏脈絡 農委會看顏色搞雙標

藍委馬文君爆料，指農委會「養肥貓跑選舉」，找來陳菊人馬蔡復進擔任農村發展基金會董事長，不僅領高薪，還月花數十萬公帑拜會各地農漁會，幫蔡英文總統打點後援會，時力立委徐永明也質疑農委會旗下豐年社專找綠委上節目；串起整個脈絡，就不難理解豐年社前社長汪文豪去年為何「被請辭」了。

馬文君爆料指農村發展基金會七月新聘董事長蔡復進，本是無給職，蔡一上任馬上追加預算248萬多元，用來支付蔡的月薪13萬8千元，每月座車租金、司機、秘書和差旅雜支更超過41萬元，本來基金會設置目的是為促進農業發展和國際交流，但蔡復進卻組成輔選大隊，屢屢出席蔡英文選舉活動，還穿著後援會衣服，她懷疑蔡復進使用公款為民進黨輔選；蔡復進聲稱支薪一切依合法，參加小英後援會活動也都是趁下班時間。

巧的是，時力立委徐永明等人也質疑，農委會旗下財團法人、標榜獨立農業媒體的豐年社農傳媒也疑為民進黨輔選，專找民進黨立委候選人上節目，幫忙增加曝光度，疑濫用政府資源行輔選之實、違反客觀中立；豐年社社長劉孋瑩回應，當初找名人上節目沒有想這麼多，並沒有刻意分藍綠。

但事實真是如此嗎？如果蔡復進、劉孋瑩都沒有問題，那去年底被逼去職的豐年社前社長汪文豪豈不冤枉？原來，汪文豪去年「被請辭」的原因是豐年社為斗南農會出書，並舉行新書發表會，由於時任斗南鎮農會總幹事張有擇參與斗南鎮長選舉，張是國民黨籍，農委會高層質疑豐年社變相助選，遂要求汪辭職，汪「被請辭」後向台北市勞動局申訴，結果勞動局裁定豐年社「政黨歧視」，依法開罰30萬元。

王文豪為斗南鎮農會出書《思維決定出路-小鎮CEO的添農八部轉型學》，是去年初即受理委託撰寫，當時張有擇還不是候選人，書的內容也沒有提到政治，汪文豪卻被得被迫下台，時任農委會副主委的李退之還語重心長說汪被政治人物利用，感到不捨；如今劉孋瑩專找綠委上節目「名人來加菜」，幫忙候選人增加曝光，選舉味蓋過菜香，卻一點事兒也沒有，李退之不知有何感想？

和劉孋瑩相較，農委會安排蔡復進出任農村發展基金會董事長更是吃相難看，農委會為安插菊系人馬，無給職馬上變有給職，追加預算加人加錢讓他全台趴趴走，得以打點蔡英文農林漁牧後援會，既是酬庸高雄幫，更有使用政府資源輔選疑慮，農委會當初用放大鏡看汪文豪為農會出書，如今卻公然安排陳菊大將佔肥缺搞輔選，這不是雙標，什麼才是雙標？