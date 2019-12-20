新北三重陪余天「搓湯圓」？蔡英文尷尬：「揉」湯圓

蔡英文總統今天到新北三重陪民進黨立委候選人余天搓湯圓，余天趁機告狀表示選前之夜搶不到蔡站台，蔡總統愣了一下說「我回去看看」；主持人介紹活動時，蔡總統聽到「搓湯圓」有點不自在，當場糾正「來揉湯圓」。輔選行程中，余天陣營人員和民眾黨立委候選人李旻蔚還發生小紛爭。

新北三重立委選區藍綠角力之外，還有出自民進黨的李旻蔚，對余天造成極大衝擊，李旻蔚和蔡總統的看板掛在三重市區，更刺激余天陣營。蔡總統今天給余天1個半小時時間安排輔選行程，先到大同市民活動中心搓湯圓，隨後到和平市民活動中心表揚優秀體操選手丁華恬。

蔡總統抵達時，受到支持者熱烈歡迎，不斷高喊「小英凍蒜」，蔡總統滿臉笑意，但當主持人介紹活動是「搓湯圓」，和選舉中勸退對手寓意相同，主持人問「總統，有搓過湯圓嗎？」蔡明顯有點不自在，馬上說「有揉過湯圓，沒有搓過」。

余天說，蔡總統很受歡迎，這次選舉所有委都在搶，「選前之夜本來有，現在沒有了」。蔡總統則說，「不會吧，我對你都是隨傳隨到，我回去查一下」。

稍微余天陪蔡總統轉往和平市民活動中心表揚丁華恬，李旻蔚也到以體育會副理事長身分到場，事後李陣營發新聞稿指余天陣營惡意阻撓李旻蔚進入會場，事後又妨礙她上台，批行徑「囂張、可惡」，指體育出現政治黑手。