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否認輔選綠委 豐年社：早就沒邀政治人物上節目

2019-12-20 17:04聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

農委會旗下財團法人、標榜獨立農業媒體的豐年社農傳媒，遭立委徐永明等人質疑專找民進黨立委候選人上節目形同幫忙輔選。豐年社社長劉孋瑩今對此表示不解，節目跟藍綠無關，來賓還包含社民黨議員苗博雅與柯文哲愛將、台北畜產公司總經理姚量議，以及下周將播出的養蝦達人李富正，不明白為何特別指稱只有邀請民進黨籍來賓。

豐年社今天發出聲明稿表示，每集節目來賓邀請及企畫由影音部負責，並於每周由影音部主管在主管會議中提出，挑選標準以網路聲量、口才或搭配時節食材為主。而中選會今年12月13日公告候選人名單，為恪守行政中立，已不再邀請各界政治人物拍攝影片，轉為邀請青農

豐年社表示，考量媒體影音化趨勢，豐年社自今年3月起籌備影音企畫主責部門，並於5月中正式成立影音部，確立豐年社未來發展影音內容的目標，獲董監事支持與認可，將影音企畫與內容規畫的工作計畫及方針列於109年度預算書內容中。

豐年社指出，目前自製節目分別為「名人來加菜」及「農說新聞」。「名人來加菜」是邀集農業及各界名人幫主持人加菜的構想，以邊做菜邊進行農業問題快問快答方式呈現，目的在以輕鬆詼諧方式推廣農業議題。

豐年社說，影音自製內容屬推廣性質，沒有向來賓索取費用，也未提供來賓任何報酬。未來規畫開放每集置入各地小農農產或特色農產品，相關新媒體營運計畫重點、經費規畫及預期效益都可參考豐年社109年度預算內容。

豐年社民進黨青農2020選舉

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