蘇花改延後一天通總統跳票? 卓榮泰：尊重專業

公路總局今天宣布蘇花改將於明年1月6日通車，比先前總統臉書宣布的時程晚一天，民進黨主席卓榮泰今天到花蓮，被問到蔡英文總統是否「跳票」？卓說，尊重專業，以公路總局宣布的時間為準，總統會完全配合。

蔡英文今年11月1日視察蘇花改工程，聽完工程團隊簡報時說，明年1月5日是工程團隊很有信心通車的時間。當天稍晚她的臉書則明確表示，明年1月5日，蘇花改如期全線通車。

不過，今天公路總局發布消息，指蘇花改將於1月6日上午舉辦通車典禮，下午4時正式通車，雖僅比原定時間晚1天，仍引來「總統是否跳票」的質疑。

民進黨主席卓榮泰表示，政策由政府擬定，執行時則要信任專業，他相信這是公路總局認為最適合的時間，也在通車最安全的顧慮下，提出的工作時程，公路總局應該已向行政院報告過，蘇花改通車時程以公路總局對外宣布的時間為準，總統會完全配合。

公路總局今也表示，當天通車典禮將由行政院副院長陳其邁主持。卓榮泰說，執政團隊一體，無論總統、行政院長或副院長，都代表對花蓮的重視，政府的態度，就是提供花蓮人民舒適安全回家的路，便捷的對外交通，要藉此提高花蓮觀光，振興產業，保障人民出入的安全，無論誰來主持，都代表政府最大的誠意。