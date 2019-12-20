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馬英九：總統參加反核大遊行是踐踏民意

2019-12-20 15:55聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

前總統馬英九今天上午前往桃園市中壢區青塘園遊客中心為桃園市三選區國民黨立委候選人魯明哲站台。馬英九批評蔡英文以綠能取代核能的能源政策「莫名奇妙」，執政3年半辦斷7個邦交國，是30年來邦交國丟得最多最快的總統，更批蔡今年4月27日參加反核大遊行是踐踏民意。

馬英九批蔡英文的能源轉型以綠能取代核能「莫名奇妙」，馬英九說，第一個做不到，第二個吃不消，實在不應該有這個政策，結果前兩天歐盟的國家決定把核能納入綠能的一部份，一方面這是正確的能源政策，也給我們蔡政府蹦！一個耳光。

蔡總統本來以德國為師，大家都知道德國在日本發生核災後決定18個核能機組，在2020全部廢掉，德國綠能做得不錯，佔全國電的比率高達35%，可是現在發現不好撐，因為沒有辦法用綠能來取代核能，結果增加煤炭發電，排一堆碳。

千萬不要把核能廢掉，它不但不排碳，而且效率很高，核能的價錢一度要9毛錢，可是煤的話要2快多，天然氣要4快多，一旦全部用天然氣、太陽能、風力來取代核能，我們電費會漲很多，會漲到50%，不光是電漲，百業都會飛漲。

馬英九說，蔡英文走到哪裡都說「選蔡英文護主權」，妳護個鬼啊，妳邦交國越來越少。馬英九更提及，有一位當過院長的民進黨大老說，邦交國斷光了更好，又省錢，都沒有邦交國的時候再來主張台灣獨立，批「頭殼壞去」、「腦袋有洞」。

馬英九也說，去年以核養綠公投，贊成有589萬票，反對是401萬票，比例差不多是6比4，我們的總統竟然參加今年4月27號在凱道舉行的反核大遊行，搞什麼啊，妳是總統，妳帶頭來踐踏民意，她不會來保障你的民權，她會親自來踐踏。

馬英九批評蔡英文以綠能取代核能的能源政策「莫名奇妙」，執政三年半辦斷7個邦交國，...
馬英九批評蔡英文以綠能取代核能的能源政策「莫名奇妙」，執政三年半辦斷7個邦交國，是三十年來邦交國丟得最多最快的總統，更批蔡今年4月27日參加反核大遊行是踐踏民意。記者高宇震／攝影
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馬英九批評蔡英文以綠能取代核能的能源政策「莫名奇妙」，執政三年半辦斷7個邦交國，...
馬英九批評蔡英文以綠能取代核能的能源政策「莫名奇妙」，執政三年半辦斷7個邦交國，是三十年來邦交國丟得最多最快的總統，更批蔡今年4月27日參加反核大遊行是踐踏民意。記者高宇震／攝影
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