第三勢力立委跨黨派聯盟推動安樂死 喊4年內立法

第三勢力立委候選人跨黨派聯盟今上午舉行「安樂死尊嚴善終立法」記者會，跨黨派聯盟9449益品立委會發起人傅家賢今要求親民黨不分區立委候選人滕西華承諾當選後4年內推動安樂死立法，滕表示，親民黨畢竟是少數政黨，但她願意從現在就多去討論，為立法打下好的基礎。

這場記者會在益品書屋舉行，受邀者除了滕西華外，還有台灣維新黨台北市第6選區立法委員候選人沈宜璇、親民黨新北市第6選區候選人石人仁、親民黨台南市第3選區立委候選人鄧秀寶、國會政黨聯盟新北市第4選區立委候選人王斯儀，去年遠赴瑞士執行安樂死的知名體育主播傅達仁的兒子、安樂善終立法促進會理事長傅俊豪，以及親民黨主席宋楚瑜的妹妺宋楚瓊。

傅家賢表示，盼透過平台推動安樂死立法，要大家去思考為什麼要客死異鄉？死很自然，為什麼要花這麼多錢跑去別的地方死？與為什麼沒有權力決定能不能死等這些問題。

傅俊豪表示，他希望透過父親傅達仁先生的故事，從陪伴家屬角度告訴大家安樂死並非可怕，病人不是只能吃止痛藥，多一個選擇，最後一刻會比較開心。

滕西華表示，尊嚴死、尊嚴活，是2個很嚴肅的議題，她指出，親民黨主張立法安樂死，有兩大條件，無藥可治、無計可施；包括「安寧緩和醫療條例」、「病人自主權利法」也是給病人可以自主決定的權利，安樂死，讓人有選擇另一種死亡的方式，也是為了更尊嚴的活著。

滕西華稱，在立法過程中，多數重大法案都無法好好討論就提出，今天至少給了社會一個契機，開始認真討論安樂死的議題，這對公共政策的形成是一個很好的體現。

沈宜璇則表示，她有10年抗癌經歷，已在癌末階段，癌細胞全身轉移，罹患骨癌，前年車禍造成她脊椎壓迫性骨折，不只領有殘障手冊，骨頭有如豆腐渣一栓螺絲就碎掉，醫生常說她能活著很奇怪，器官常不自主流血，自己也會聞到器官腐敗的味道，痛的時候，不知道自己為何活著，因此她更要去談安樂死的議題。