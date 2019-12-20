北一女出現「總統級外送」 馬英九一脫口罩學生驚呆

馬英九裝扮成外送員，至北一女門口送餐給同學。圖擷自 Youtube 分享 facebook

近期外送平台崛起，許多高中也開放讓學生訂外送當午餐，北市府甚至在北一女校門口設置外送臨停區，讓外送員能順利停車送餐。日前有網友將一段影片上傳網路，只見許多學生擠在北一女大門觀望一位神秘外送員，他背著貼有「馬大久外送」的外送袋，而當他將口罩拿下後，所有學生才驚覺這位神秘外送員就是前總統馬英九。

有網友昨（19）日在「Youtube」上貼出一段名叫「總統級外送員現身？！北一女驚呼：是他！」的影片，只見中午用餐時間北一女大門前擠滿一堆學生，她們紛紛望向大門口的一位外送員，而這位外送員頭戴鴨舌帽、面戴口罩，身上還背著一個貼有「馬大久外送」的外送袋，身邊更有多台攝影機跟拍，讓許多同學好奇地猜測他的身份。

不久一位女同學現身向這位外送員取餐，但他卻示意讓同學將取餐費用交給另一位外送員，自己則是拿出一份紅色春聯送給同學，並將口罩脫下，這時大家才發現這位外送員就是馬英九，紛紛表示「好酷喔」、「好好笑喔」、「真的是本人誒」，而馬英九也親切地跟取餐同學合照，讓不少人稱羨。

事實上，馬英九並不是第一次進行變裝與民眾互動，過去他曾為了推銷新書而扮演「一日店員」，變裝成店員幫民眾結帳，在最後揭穿真面目時，也讓許多民眾感到驚訝。