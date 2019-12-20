獨派再問文總「總統府住一晚」鉅額預算如何應用？

獨派組成的「喜樂島聯盟」連日質疑文化總會舉辦的「來去總統府住一晚」活動，批評此活動濫用國家資源和人民稅金，巧立名目，變向選舉造勢，不斷點名文總秘書長林錦昌，要求公布與網紅合作的價碼和經費來源，今天喜樂島再度發聲明質疑文總的鉅額活動預算是如何應用？

對於喜樂島指控林錦昌曾幫台北市長柯文哲助選核銷2200萬經費，林昨天強調將對相關說法提出告訴。

喜樂島聯盟發言人張君瑜今天表示，尊重林錦昌捍衛自身的權利。喜樂島聯盟對於揭露之訊息自有查證過程及消息來源。若循司法程序能進一步釐清具體事實，公諸社會大眾公評，喜樂島聯盟不會迴避，但不希望因此讓整起事件被模糊焦點。

張君瑜提醒，林錦昌有維護自己聲望評價的權利，人民也有知道國家資源被如何運用的權利。既然國際、本土網紅均不需要招待及代言費用，文總的鉅額活動預算是如何應用？為何結果會是蔡英文總統個人聲量最直接受益？文總是用何種標準界定「選舉高峰期」的「文化宣傳活動」會不會有加持等定候選人的疑慮？這些問題都有待文總詳細、具體說明。

張君瑜進一步解釋。林錦昌秘書長的聲明稿中強調文總為「民間社團法人」、「非屬政府組織」，言下之意是指不該以「公器」的定位看待文總。但這僅是片面事實，無助國人理解全貌。中華文化總會的前身是「中華文化復興運動推行委員會」，1967年投入國家資源創設，首任會長是蔣中正。1991年3月核準立案為社團法人民間團體。在2016年時，民進黨蔡英文政府想要取回文總掌控權，當時的會長劉兆玄也曾經用類似的理由反制。然而當時總統府發言人黃重諺直指文總，應儘速並且負責任地完成交接程序，確保「國家資源」不會淪為私有。

張君瑜說，中華文化總會的定位，2016年時蔡英文政府的對外解釋其實最接近全貌。當時總統府發言人黃重諺表示：「文化總會開始於國家投入資源創設，並因為總統擔任會長而持續募集包括國營事業、政府相關部門捐助等等，這些資源當然不應該納為私有。總統擔任會長，就是政府跟政府投入資源團體的繫帶。『我們充分理解部分朋友對於黨產國產、私產公產一向有辨認上的障礙』，但畢竟文化總會是國家創設並且投入資源的單位，不是國民黨的文化黃復興黨部，就應該屬於國家，而不是私人」。

張君瑜說，喜樂島聯盟以在野政黨身分，對文化總會的經費運用提出質疑。正是依照蔡政府一開始的定義。難道同一個蔡英文政府，在得到文總控制權之後就把定位改了嗎？林錦昌現在是在施劉兆玄故技以迴避監督嗎？現在輪到民進黨朋友們對私產、公產有「辨認上的障礙」了嗎？