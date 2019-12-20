韓國瑜與金門民眾高唱夜襲 現場熱血沸騰

國民黨總統候選人韓國瑜今天來到金門進行傾聽之旅，並在中午出席「庶民挺韓國瑜後援會」與支持者相見歡，韓國瑜致詞表示，所有的民主是「人民作主」、也是「自作自受」，選出什麼樣政治人物，就會呈現什麼結果，這是沒有模糊空間；總統、立委「就像一隻老鷹的翅膀加上去」，希望民眾支持他與陳玉珍，他有信心讓台灣人民幸福、中華民國重新展翅高飛。

韓國瑜今天蒞金進行4小時馬不停蹄的行程，並在中午12點半左右抵達位在金城車站的庶民挺韓國瑜後援會，沿途受到支持者的夾道歡迎，甚至還有一對90歲的老人家，專程從烈嶼搭船過來看他，讓韓國瑜相當感動，直說金門鄉親的熱情，讓他全身都沸騰起來。

韓國瑜指出，2020年是一場神聖的中華民族保衛戰，過去民進黨執政3年半，台灣的各行各業都過得非常辛苦，他整個台灣土地走了50多天，看了好多人，好多人的表情跟講話，都是期待能夠改變，因為再下去會越來越悶，悶到喘不過氣。

韓國瑜說，他常講，所有的民主是「人民作主」、「自作自受」，選出什麼樣政治人物，就會呈現什麼結果，怨不得人，他說，金門在地有14萬人口，台灣加海外最少有50萬人口，大家都可以打電話問問親友，如果過去民進黨執政的3年半，大家的生活都過的很好、前途一片光明，請大家繼續投民進黨。

韓國瑜又提到，但如果過去大家都過的很苦，感覺台灣的經濟一塌糊塗、外交走不出去、兩岸動盪不安、台灣內部紛紛擾擾、治安又開始敗壞，當然要投韓國瑜，要幫忙拉票，請鄉親用比較就好。