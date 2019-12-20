親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
挺韓罷韓都上街
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

點名民進黨養十大肥貓 韓辦：苦哈哈的人民看得下去？

權值股獲利了結賣壓出籠 台股終場下跌59點收11,959

韓國瑜與金門民眾高唱夜襲 現場熱血沸騰

2019-12-20 14:34聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜今天來到金門進行傾聽之旅，並在中午出席「庶民挺韓國瑜後援會」與支持者相見歡，韓國瑜致詞表示，所有的民主是「人民作主」、也是「自作自受」，選出什麼樣政治人物，就會呈現什麼結果，這是沒有模糊空間；總統、立委「就像一隻老鷹的翅膀加上去」，希望民眾支持他與陳玉珍，他有信心讓台灣人民幸福、中華民國重新展翅高飛。

韓國瑜今天蒞金進行4小時馬不停蹄的行程，並在中午12點半左右抵達位在金城車站的庶民挺韓國瑜後援會，沿途受到支持者的夾道歡迎，甚至還有一對90歲的老人家，專程從烈嶼搭船過來看他，讓韓國瑜相當感動，直說金門鄉親的熱情，讓他全身都沸騰起來。

韓國瑜指出，2020年是一場神聖的中華民族保衛戰，過去民進黨執政3年半，台灣的各行各業都過得非常辛苦，他整個台灣土地走了50多天，看了好多人，好多人的表情跟講話，都是期待能夠改變，因為再下去會越來越悶，悶到喘不過氣。

韓國瑜說，他常講，所有的民主是「人民作主」、「自作自受」，選出什麼樣政治人物，就會呈現什麼結果，怨不得人，他說，金門在地有14萬人口，台灣加海外最少有50萬人口，大家都可以打電話問問親友，如果過去民進黨執政的3年半，大家的生活都過的很好、前途一片光明，請大家繼續投民進黨。

韓國瑜又提到，但如果過去大家都過的很苦，感覺台灣的經濟一塌糊塗、外交走不出去、兩岸動盪不安、台灣內部紛紛擾擾、治安又開始敗壞，當然要投韓國瑜，要幫忙拉票，請鄉親用比較就好。

韓國瑜激動地說，「支持台灣獨立，請投蔡英文」、「保護中華民國、請投韓國瑜」，他提到，台灣過去的4年，只能用4個字來形容，就是「苦、忙、翻、亂」，蔡英文希望能繼續在做4年，一想到民進黨還要在做4年，實在太可怕。拜託大家「總統支持韓國瑜、立委支持陳玉珍、政黨票請投中國國民黨」。

韓國瑜所到之處，護衛隊都整齊畫一的排隊夾道歡迎。記者蔡家蓁／攝影
韓國瑜所到之處，護衛隊都整齊畫一的排隊夾道歡迎。記者蔡家蓁／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜今天中午出席「庶民挺韓國瑜後援會」，與支持者高唱夜襲。記者...
國民黨總統候選人韓國瑜今天中午出席「庶民挺韓國瑜後援會」，與支持者高唱夜襲。記者蔡家蓁／攝影
分享
韓國瑜激動的說，「支持台灣獨立，請投蔡英文」、「保護中華民國、請投韓國瑜」，拜託...
韓國瑜激動的說，「支持台灣獨立，請投蔡英文」、「保護中華民國、請投韓國瑜」，拜託大家「總統支持韓國瑜、立委支持陳玉珍、政黨票請投中國國民黨」。記者蔡家蓁／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜今天中午出席「庶民挺韓國瑜後援會」，親自授旗給後援會長吳天...
國民黨總統候選人韓國瑜今天中午出席「庶民挺韓國瑜後援會」，親自授旗給後援會長吳天財。記者蔡家蓁／攝影
分享

韓國瑜民進黨金門

延伸閱讀

遭韓國瑜指控抄襲政策 蔡總統：每天在唱衰

母雞韓國瑜輔選不夠力？蔣萬安：完全尊重韓辦

政見會蔡英文挨批讀稿機 韓國瑜：選民自己會判...

被指坐過牢 韓國瑜：黑韓產業鏈已經發瘋了

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

歐盟將核能列綠色轉型？莫讓核能爭議窄化綠色政綱

2019-12-20 12:42

立委選戰打美女牌！邀太陽花女神 美女議員 學姊助陣

2019-12-20 14:47

鼠年將至 蔡英文總統賀年卡金光閃閃

2019-12-20 13:47

宋楚瑜以當綠資政經驗 籲暴衝的反滲透法要踩煞車

2019-12-20 13:44

影/「不只芒果乾 拒收芭樂票」勞團號召1/4上街遊行

2019-12-20 12:57

民進黨推反滲透法 鄭文燦：民主國家的防衛機制

2019-12-20 12:47

時力與民進黨合作宜蘭開第一槍 卻因一張圖卡起風波

2019-12-20 12:46

豐年社節目邀特定候選人？農委會：製作費非來自我們

2019-12-20 12:24

豐年社遭批選舉機器 只找民進黨候選人上節目增曝光

2019-12-20 12:21

韓國瑜來金門：我跟陳玉珍的選舉號次是「九二共識」

2019-12-20 12:04

美議員聯名支持台美貿易協定 外交部表示感謝

2019-12-20 11:54

U值媒／柯文哲2024當選就遷總統府？背後意圖與有無必要性

2019-12-20 11:41

影／游錫堃贈必勝達摩 期許邱議瑩成為政壇不倒翁

2019-12-20 10:52

反滲透法會嚇退台商？柯文哲：要規範清楚否則人人自危

2019-12-20 10:48

【即時短評】罷韓挺韓動員競賽 韓國瑜會是贏家嗎？

2019-12-20 10:35

蔡英文能源政策遭國際打耳光 王明鉅：根本是謀財害命

2019-12-20 08:27

小蔣超庶民！逼老婆退鞋關冷氣、為這檔事抱怨兩次...

2019-12-20 08:00

新聞眼／長照基金8成來自菸稅 政府鼓勵「抽菸救長照」？

2019-12-20 00:28

選前拚長照 政院大撒幣92億

2019-12-20 00:24

藍擬修財政紀律法 消弭撒幣騙選票

2019-12-20 00:19

張榮豐：當年密使滿街走 李登輝訂國統綱領當防火牆

2019-12-19 22:15

國民黨稱政黨支持度勝民進黨 何博文：吹口哨壯膽

2019-12-19 21:49

張榮豐認了！ 27年前與曾永賢奉命密會陸國家主席

2019-12-19 20:15

5年共92億 蘇貞昌核定長照住宿機構每床最高獎勵2萬

2019-12-19 19:40

反滲透法立法之際 台協會長批：重返戒嚴獨裁

2019-12-19 18:55

張善政：蔡營抄政策成慣犯 謝謝小英對他們的肯定

2019-12-19 16:45

楊蕙如被消失？ 台中韓總部號召協尋

2019-12-19 15:51

影／蔡碧仲臉書發文挺蕭美琴 韓辦怒轟：法治草包！

2019-12-19 15:43

藍批綠舉債破表 「政策買票逾5千億 」

2019-12-19 14:16

經部稱台商回台7千億 蘇揆：廠商用腳投票

2019-12-19 14:14

憂楊蕙如恐有生命危險 桃園藍營籲儘速出面

2019-12-19 14:07

回應質疑 文總秘書長林錦昌：2014幫柯文哲沒碰錢

2019-12-19 14:04

獨派再逼問文總「總統府住一晚」預算4000萬花在哪？

2019-12-19 14:00

礦業法欠臨門一腳 環團批綠營漠視

2019-12-19 13:33

日本議員與劉建國交流 建立台日長照政策交流平台

2019-12-19 13:00

舉債額度低無法因應災變？ 政院：舉債空間還有1.8兆

2019-12-19 12:44

秀投資台灣8332億元政績 蘇貞昌：廠商用腳投票

2019-12-19 11:59

投資台灣方案 高雄受益1642億元六都第二多

2019-12-19 11:32

陳菊稱「受到霸凌」 柯文哲：怎麼不講妳霸凌別人時

2019-12-19 11:19
看更多

熱門文章

蔡英文能源政策遭國際打耳光 王明鉅：根本是謀財害命

2019-12-20 08:27

張榮豐認了！ 27年前與曾永賢奉命密會陸國家主席

2019-12-19 20:15

2020總統大選第一場政見會 他指韓國瑜「得分最多」

2019-12-20 07:51

小蔣超庶民！逼老婆退鞋關冷氣、為這檔事抱怨兩次...

2019-12-20 08:00

張榮豐認了！ 27年前與曾永賢奉命密會中國國家主席

2019-12-19 20:05

【重磅快評】國家機器猛挖3天砂石場 選後誰還在乎？

2019-12-19 17:16

韓國瑜1月4日新北造勢確定取消 集結1月9日凱道大造勢

2019-12-19 16:28

【即時短評】川普彈劾案給台灣的啟示

2019-12-19 23:56

點名民進黨養十大肥貓 韓辦：苦哈哈的人民看得下去？

2019-12-20 12:11

韓國瑜：若貪汙把我關到死 蔡英文敢承諾嗎？

2019-12-19 16:20

張榮豐：當年密使滿街走 李登輝訂國統綱領當防火牆

2019-12-19 22:15

被指坐過牢 韓國瑜：黑韓產業鏈已經發瘋了

2019-12-20 12:12

黃國昌再批砂石場 李家：黃為自己選情繼續抹黑

2019-12-20 11:28

稱綠黨為太監 柯文哲再酸：21世紀不應有太監的行為

2019-12-20 11:32

遭傳對中國高層表示「終歸統一」 蔡英文：先拿出證據來

2019-12-20 11:45

邱毅：蔡訪陸曾說兩岸終歸統一 蔡辦：抹紅

2019-12-20 01:18

韓國瑜會在挺韓大遊行溜之大吉？ 綠議員賭千杯珍奶

2019-12-20 10:50

韓辦發表新競選影片 「等一個人」

2019-12-20 11:34

【即時短評】國家當蔡家 史上選風最敗壞的一次

2019-12-20 12:52

影／Wecare經費來源遭質疑？尹立：別因政治追殺公民團體

2019-12-19 15:47

陳根德兒子PO文掀波 鄭運鵬：反勸他兒子修復家庭關係

2019-12-19 15:32

台灣競爭力論壇民調：5成民眾不信楊蕙如與民進黨無關

2019-12-20 12:53

卓榮泰再提劉建國對手不請辭 謝陣營：選情告急亂指控

2019-12-19 16:47

南北拚場！周六挺韓、罷韓大遊行 蔡英文在凱道挺他

2019-12-19 21:01

前參謀總長李喜明晤美政軍局官員 談台灣安全防務

2019-12-20 07:00

張善政幫非藍委輔選？呂玉玲批對手誠實大叔搞不實廣告

2019-12-19 22:32

藍控：農發基金會陳菊人馬任肥貓董座 幫蔡英文輔選

2019-12-20 12:19

政黨票有多重要？告訴你小黨搏生存的關鍵四數字

2019-12-20 09:05

【即時短評】罷韓挺韓動員競賽 韓國瑜會是贏家嗎？

2019-12-20 10:35

罷韓挺韓遊行逾3000警力維安 AIT警示美國公民「避開周遭」

2019-12-20 09:44

高雄挺韓、罷韓遊行活動 基於維安將禁飛空拍機

2019-12-20 09:28

郭家軍上館長直播 喊「不讓一黨獨大，全力衝三小黨」

2019-12-19 22:12

邱毅指蔡英文訪陸曾說兩岸終歸統一 蔡辦反批：抹紅

2019-12-19 15:57

【即時短評】黨中央地方不同調 時力小綠標籤撕不掉

2019-12-19 16:50

蔡英文政見會指閨密變主秘 藍議員：目光如豆、可笑！

2019-12-19 19:50

選前拚長照 政院大撒幣92億

2019-12-20 00:24

反滲透法立法之際 台協會長批：重返戒嚴獨裁

2019-12-19 18:55

5年共92億 蘇貞昌核定長照住宿機構每床最高獎勵2萬

2019-12-19 19:40

吳斯懷：願為中華民國粉身碎骨

2019-12-20 01:22

反抹紅 藍喊協尋楊蕙如 檢舉惡質網軍

2019-12-20 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top