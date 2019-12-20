鼠年將至 蔡英文總統賀年卡金光閃閃

明年是鼠年，總統府今天公布「109年總統及副總統伉儷賀年卡」，總統賀年卡以「金色老鼠」做為主視覺的設計，總統府表示，「金」代表財富、「鼠」代表智慧，希望收到這份祝福的國人，都有「富有生機、成果豐碩」的一年。

總統府公共事務室主任張文蘭表示，總統賀年卡色調部分，有別於傳統喜氣的紅色，選用比較溫柔的「珊瑚紅」，也暗喻台灣是一個海島國家，而透過漸層的印刷，可以讓大家感受到更多的活潑感。封面以金色線條呈現「鼠一鼠二」(數一數二)，象徵希望台灣人在2020年，能夠繼續成為各個領域數一數二的佼佼者。

內頁設計部分，張文蘭指出，呼應2020年元旦升旗的主軸「攜手同心、台灣前進」，也是總統對2020年的期許。封底的大、小老鼠有傳承意味，象徵期盼2020年台灣的老老少少、大大小小、各行各業都能有成果豐碩的一年。

張文蘭表示，副總統賀年卡的設計理，以台灣文化中的「鐵花窗」做為設計概念，中心為同心圓，有4隻老鼠加上一個銅錢，構成台灣鐵花窗的樣式。4隻老鼠往外發展，「象徵我們攜手同心往外發展，希望在來年，我們的國力可以更為堅強」。