宋楚瑜以當綠資政經驗 籲暴衝的反滲透法要踩煞車

親民黨總統候選人宋楚瑜今天走訪雲林，被媒體問到反滲透法是否會影響台商，他直言「絕對會！」，並以自己當過民進黨資政，在大陸沒說過的話都不能獲得辯白，何況要如何讓兩百萬台商清白來舉證，所以他呼籲暴衝的反滲透法要踩煞車。

宋楚瑜說，台商有兩百多萬人，在大陸討生活有時必須參加一些活動，回來後如何去證明自己是無辜或是舉證沒有對國家安全有任何影響的事。

他並以自己作為民進黨任命的資政的經驗來說明反滲透法，宋說，他在大陸說的話，都不能替他辯白或講幾句話，政府難道有能力去為兩百萬台商好好去舉證嗎？一個政府如果對法令不能執行的話，只會徒然傷害自己的威信。

宋說，現已有國安五法，如還有漏洞，是要由行政院跨部會共同提出法案，但現在是暴衝，由黨團提案，沒經過詳細討論，造成立法跟行政脫鉤，這種做法非常不可取。