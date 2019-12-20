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搶攻118萬首投族 蔡英文民進黨雙管齊下催票

2019-12-20 13:10聯合報 記者周佑政／台北即時報導

民進黨瞄準118萬首投族，總統候選人蔡英文及黨中央雙管齊下催票。蔡英文持續喊話，希望青年返鄉投票，用選票守護民主；民進黨青年部空陸戰並重，在網路上提供宣傳「教案」，超過300位志工也前進各縣市人潮聚集地「街聊」，除鎖定年輕人，也期待他們將支持民進黨的理念，擴散至長輩好友。

大選將邁入決戰階段，綠營將首投族及青年選票視為勝選關鍵。蔡英文過去幾個月，透過與「網紅」合拍影片，吸引年輕族群目光。日前蔡英文也在政見會上強調「台灣的年輕人正在挑起這個國家未來的責任」，蔡昨更在臉書上說，「118萬位首投族，你們投的票，將會決定台灣的未來」。

民進黨青年部主任吳濬彥說，「我們對手在青年選票流失很嚴重」，但民進黨還是要非常謹慎，一刻都不能鬆懈。他聽到不少年輕人說，「反正蔡英文穩的」，加上返鄉投票成本高，未必會返鄉投票。

他憂心，如果這種氛圍持續，可能導致年輕族群對蔡英文或民進黨的支持度高，但投票率不高。選戰最後階段，黨內仍會加強向青年宣傳，務必返鄉投票。

這次大選初期，民進黨啟動「大返鄉：街頭宣傳志工招募計畫」，培訓超過130位「民主進步青年」擔任幹部，帶領青年志工站上街頭與選民互動。吳濬彥說，青年幹部現將帶領新招募的200多名青年，一起到大專院校及各縣市交通要道、車站，直接接觸更多年輕選民。

民進黨也將年輕族群分為兩類，吳濬彥說，對原本「政治冷漠」的年輕人，會網路上提供基礎的政治ABC，引領他們走進投票所，至於原本就關心公共事務的青年，黨內也準備「教案」，鼓勵他們向長輩好友分享為何要支持民進黨。

民進黨瞄準118萬首投族，總統候選人蔡英文及黨中央雙管齊下催票。圖為蔡英文日前在...
民進黨瞄準118萬首投族，總統候選人蔡英文及黨中央雙管齊下催票。圖為蔡英文日前在高雄造勢，所到之處受民眾熱烈歡迎。 圖／聯合報系資料照片
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