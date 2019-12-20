影/「不只芒果乾 拒收芭樂票」勞團號召1/4上街遊行

由宜蘭縣、新北市、桃園市、雲林縣等產業總工會、台灣國際勞工協會等勞團組成的「2020工鬥」，將於明年總統大選投票日前一周的1月4日，號召5000人上街遊行，要求民進黨、國民黨、親民黨總統候選人針對勞保年金改革、還7天國假、基本工資調漲期程、廢除移工私人仲介制度等勞工政策表態。

今在立院前舉辦行前記者會，高喊「不只芒果乾，拒收芭樂票」，並前往蔡英文競選總部，遞送6提問1要求承諾書。

遊行總指揮、宜蘭縣產業總觀會理事長呂學民指出，「2016工鬥」四年前與蔡英文見面後，曾得到許多政策承諾，包括國道收費員、砍7天假必須有配套、消防醫護勞動權益、降低工會籌組門檻等議題，但時隔4年檢視，國道收費員協議跳票、7天假全被砍、勞基法修惡。

呂學民表示，蔡英文曾承諾在第二任期達到基本工資3萬元，但依照目前調整幅度恐難達成，呼籲3組總統候選人提出基本工資的調漲期程。新北市產業總工會理事長洪清福則說，確保勞工退休生活保障，除保證勞保年金不修惡，也應增加勞退新制雇主提撥從現行6%提高至9%，他強調執政者應跟勞工好好談，再交由勞資政共同討論。

由於台北高等行政法院昨宣判國道收費員自救會訴訟案敗訴，國道收費員自救會顧問毛振飛表示，這代表著往後所有自救會跟政府簽訂的協議都可以不算數，影響深遠。蔡英文將國道收費員案當作政績，但完全沒解決。政府背信，收費員等於是遇到詐騙集團，收費員將重啟抗爭，不排除上國道、臥軌、eTag架。

勞團今也在立院前上演行動劇，指蔡英文只靠召喚芒果乾（亡國感），但其實除了主權，勞權等其他議題也很重要，國民黨總統候選人韓國瑜只開芭樂票，親民黨總統候選人宋楚瑜則活在舊時代，觀念陳腐。