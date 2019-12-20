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時力與民進黨合作宜蘭開第一槍 卻因一張圖卡起風波

2019-12-20 12:46聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

時代力量在宜蘭未推出區域立委候選人，在宜蘭選擇與民進黨合作，被形容是「全台灣的第一槍」。這是全台灣時代力量黨部，第一個正式與民進黨籍的立法委員合作，並且簽署時代力量中央黨部所提出的五大重點改革。

不過，昨天宣布合作的記者會後，時代力量貼出與陳歐珀合照圖卡「宜蘭立委投陳歐珀、政黨票投時代力量」，圖卡一出，讓民進黨怕選民誤解合作模式，緊急澄清，呼籲政黨票還是要投給民進黨。

民進黨中央黨部副秘書長林飛帆今天再到宜蘭，與小英姊妹會，陪同立委候選人陳歐珀到宜蘭市南館市場拜票，對此都強調政黨票當然要投民進黨。

立委候選人陳歐珀受訪時表示，圖卡是記者會後時代力量製作的，競選總幹事江聰淵也發現這個嚴重問題，已有聲明。

至於會不會擔心因此破壞合作？陳歐珀說，期待圖片不要再出現，雙方是基於抗中保台，守護宜蘭的大方向合作，政黨票還是要全力堅定支持民進黨，國會要過半，支持游錫堃當院長。

陳歐珀指出，非常感謝時代力量在區域立委支持，記者會他們也提到政黨票是兄弟、朋友爬山，各自努力，而且是理性競爭，但在立法院會支持游錫堃當院長，對此表示感謝。

時代力量宜蘭縣黨部主委郭稟翰則說，時代力量是獨立政黨，與民進黨合作並不是外傳大綠、小綠合作，時代力量議題上，在宜蘭與民進黨合作，支持區域立委，但政黨票還是要支持時代力量，衝政黨票，這很正常、無庸置疑，不會影響合作。

對此風波，無黨籍立委候選人黃定和則酸陳歐珀說，陳歐珀當了立委８年，應該很清楚政黨的屬性與定位，身為執政黨立委，有時要思考，不要憨憨跟著人去掃墓，被人家「牽龜落湳」，陷入泥沼，無法自拔，還不知道。

國民黨立委候選人呂國華則表示，時代力量跟民進黨在宜蘭縣結合本來就是各懷鬼胎，每個人都有每個人特殊的目的，是彼此利用而己，並不是真誠在結盟。

民進黨中央黨部副秘書長林飛帆今天再到宜蘭，與小英姊妹會，陪同立委候選人陳歐珀到宜...
民進黨中央黨部副秘書長林飛帆今天再到宜蘭，與小英姊妹會，陪同立委候選人陳歐珀到宜蘭市南館市場拜票，對圖卡事件都強調政黨票當然要投民進黨。記者羅建旺／攝影
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對圖卡風波，無黨籍立委候選人黃定和則酸陳歐珀說，陳歐珀當了立委８年，應該很清楚政...
對圖卡風波，無黨籍立委候選人黃定和則酸陳歐珀說，陳歐珀當了立委８年，應該很清楚政黨的屬性與定位，身為執政黨立委，有時要思考，不要憨憨跟著人去掃墓，被人家「牽龜落湳」，陷入泥沼，無法自拔，還不知道。記者羅建旺／攝影
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時代力量貼出與陳歐珀合照圖卡「宜蘭立委投陳歐珀、政黨票投時代力量」，圖卡一出，讓...
時代力量貼出與陳歐珀合照圖卡「宜蘭立委投陳歐珀、政黨票投時代力量」，圖卡一出，讓民進黨怕選民誤解合作模式，緊急澄清，呼籲政黨票還是要投給民進黨。圖／時代力量宜蘭縣黨部提供
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對圖卡風波，國民黨立委候選人呂國華表示，時代力量跟民進黨在宜蘭縣結合本來就是各懷...
對圖卡風波，國民黨立委候選人呂國華表示，時代力量跟民進黨在宜蘭縣結合本來就是各懷鬼胎，每個人都有每個人特殊的目的，是彼此利用而己，並不是真誠在結盟。記者羅建旺／攝影
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時代力量民進黨陳歐珀

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