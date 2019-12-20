豐年社遭批選舉機器 只找民進黨候選人上節目增曝光

農委會旗下財團法人、標榜獨立農業媒體的豐年社農傳媒，遭立委徐永明等人質疑，疑為民進黨輔選，專找民進黨立委候選人上網路節目，幫忙增加曝光度，疑濫用政府公款資源，行輔選之實、違反客觀中立。豐年社社長劉孋瑩回應，當初找名人上節目沒有想這麼多，並沒有刻意分藍綠。

農委會秘書室主任林家榮表示，豐年社「名人來加菜」單元拍攝製作的經費哪裡來，這需要了解，但可以確定經費不是來自於農委會補助，因此，究竟是豐年社自己的經費，或者是民代付費上節目，需要進一步了解。

徐永明質疑，豐年社旗下農傳媒最近的「名人來加菜」單元，邀名人做菜推廣農業食安立意良善，但節目卻都只找民進黨的立委候選人，包括阮昭雄、林宜瑾、趙天麟、蔡培慧等輪流上節目，徐批評，豐年社之前就被疑慮是政府媒體，這次又明顯只幫特定政黨候選人增加曝光，這已不是媒體平衡的問題，徐要求，豐年社選前半年就應該避免只幫特定政黨增加曝光度，農委會主委陳吉仲也應主動說明清楚。

劉孋瑩說，她是今天被點名質疑後，才發現有輔選疑慮，但當初節目找名人上節目時，並沒有刻意想到要為特定政黨增加曝光，未來也會避免選前找政黨候選人上節目。

國民黨立委馬文君批評，農委會的作為已不奇怪，從旗下基金會到媒體，農委會已經不在乎是不是中立，尤其現在農委會做的業務不是農業推廣，而是花公帑大撒幣搞選舉，只讓農民越來越苦。