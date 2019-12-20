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韓國瑜來金門：我跟陳玉珍的選舉號次是「九二共識」

2019-12-20 12:04聯合報 記者劉宛琳蔡家蓁／金門即時報導

歷經遠航停飛事件，國民黨總統候選人韓國瑜今天終於來到金門進行傾聽之旅。韓國瑜致詞表示，立委候選人陳玉珍與他的選舉號次分別是九號與二號，代表國民黨的最重要的兩岸政策「九二共識」，他承諾選上總統一定會建設金門，讓人出得去，觀光客進得來。

韓國瑜原先安排在13日來到金門進行傾聽之旅，原先安排了8個行程，包括參拜浯島城隍廟、北鎮廟、參訪金門大橋，出席聯合競選總部成立，再前往小金門參拜烈嶼保生大帝廟，以及參訪湖井頭戰史館，並出席挺韓後援會跟舉辦青年論壇。不過受到遠航停飛影響，重新安排的行程砍半，只剩下3個行程，4小時快閃金門。

韓國瑜表示，到了金門這麼多熱情的鄉親，讓大家的心都溫暖起來。他來到金門看到陳玉珍號次是九號，他是二號，這是個吉祥的號碼，也就是國民黨最重要的兩岸政策「九二共識，一中各表」；韓強調，兩岸無法和諧，金門受傷最重，包括小三通、觀光客都會受到嚴重的影響。

韓國瑜認為，兩岸和平交流必須在堅定中華民國體制、國格與國號的條件下，但民進黨扭曲九二共識為一國兩制。他強調，他沒辦法接受香港、澳門的一國兩制，而是堅持九二共識，以中華民國的憲政體制展開兩岸的和平交流，這是他的底線，也是核心理念。

韓國瑜談到823砲戰，直呼連諾曼第登陸的砲戰密度都比不上金門，金門人的人生態度與長期的戰地任務有密切的關係。他認為，在長期戰爭威脅下政府要有補償心態，但到了民進黨執政，對大、小金門之間連結的橋卻沒這麼熱衷。他指出，18年前前立委陳金寶為爭取這條橋的預算（約90億），曾找他幫忙去跟四個部長溝通這條橋。

韓國瑜談到金門觀光，他表示，如果東西賣不出去、人進不來，諸葛亮來當總統都沒辦法，所以他要成立觀光部，讓人進得來，把台澎金馬美好的一面呈現給來自海內外的觀光客來看。金門除了兩岸聯絡外，更要大力發展觀光，甚至醫療觀光也要投入金門，以台灣的醫療技術和專業，一定有很大的市場，金門雖小人也少，但發展的潛力是巨大的。

韓國瑜重申，過去國民黨的執政沒辦法讓人民接受，導致上次總統選舉大敗，必須虛心檢討，不能推卸責任，雖然受過傷摔過跤，當國民黨重新站起來，一定會認真執政、苦民所苦，建立一套清廉有效率的政府。

金門縣長楊鎮浯表示，「我們等很久了，我們在等一個人，在等一個帶著中華民國往前走的人，這個人就是韓國瑜！」今天沒有動員，終於感受到什麼叫做「民調冷冰冰、人心熱呼呼」。

楊鎮浯說，韓國瑜的好，民進黨的壞，相信大家心裡都清楚，過去民進黨是怎麼糟蹋百姓、糟蹋中華民國，大家也都有感受到。楊說，這一戰不是為了我們個人，也不是為了韓國瑜個人，否則韓國瑜不用這麼辛苦出來參選還被人家糟蹋；他強調，這一戰是為了中華民國，讓中華民國衝重新再站起來，中華民國如果不好，兩岸不可能會好，那金門就更不可能會好，一定要拜託大家幫韓國瑜拉票。

國民黨金門立委候選人陳玉珍致詞時開玩笑說，人家10月懷一胎，但她9個月要選兩次，但她會衝、會拚，懇請金門鄉親能夠繼續支持她，她會持續為金門選民爭取醫療資源，永遠當金門人的靠山。陳玉珍也談到藍委赴外交部事件，她澄清，當初她不是手受傷，而是被夾到不能呼吸，「除了韓國瑜外，我是天下第二黑」，為了中華民國，她也要像韓國瑜一樣勇敢的走下去。

國民黨總統候選人韓國瑜今天來到金門進行傾聽之旅，與國民黨金門立委候選人陳玉珍同台...
國民黨總統候選人韓國瑜今天來到金門進行傾聽之旅，與國民黨金門立委候選人陳玉珍同台。記者蔡家蓁／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜今天來到金門進行傾聽之旅，與金門縣長楊鎮浯以及國民黨金門立...
國民黨總統候選人韓國瑜今天來到金門進行傾聽之旅，與金門縣長楊鎮浯以及國民黨金門立委候選人陳玉珍同台。記者蔡家蓁／攝影
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韓國瑜金門大橋中華民國

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