美議員聯名支持台美貿易協定 外交部表示感謝

美國聯邦眾議院161位議員聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）呼籲行政部門展開談判，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）事。外交部發言人歐江安表示，對美國國會再次展現跨黨派力挺我國的堅定立場表達誠摯感謝。

歐江安表示，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」4位共同主席等161位眾議員於美東時間19日聯名致函賴海哲，支持台美洽簽雙邊貿易協定。

國會台灣連線共同主席包括康諾利（Gerry Connolly, D-VA）、席瑞斯（Albio Sires, D-NJ）、夏波（Steve Chabot, R-OH）、迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL），4人領銜發起，161位眾議員連署支持，佔眾議院席次將近40%，包括眾議院外交委員會共和黨首席議員Michael McCaul（R-TX）、外委會亞太小組共和黨首席議員Ted Yoho（R-FL）、軍事委員會共和黨首席議員Mac Thornberry（R-TX）、國土安全委員會主席Bennie Thompson（D-MS）、程序委員會主席Jim McGovern（D-MA）、科學、太空暨科技委員會主席Eddie Bernice Johnson（D-TX）、退伍軍人委員會主席Mark Takano（D-CA），以及歲計委員會歲入特設小組共和黨首席議員Adrian Smith（R-NE）等。

外交部表示，展現美國會不分黨派一致支持加強台美經貿往來與友好關係。

聯名函指出，台灣是印太地區支持並共享美國價值的長期盟友及理念相近的夥伴，台美經貿關係深厚堅實；為展現美國對臺灣及整個區域的持續承諾，並符合過去40年來兩國友好關係的精神，呼籲美國行政部門應努力展開與台灣簽訂雙邊貿易協定（BTA）談判。