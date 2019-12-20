遭傳對中國高層表示「終歸統一」 蔡英文：先拿出證據來

蔡英文總統今天指國民黨整體發言不知怎麼了，不合邏輯且愈來愈不堪，「怎麼辦呢？就不要投票給他們啊」。對泛藍陣營近來傳出她曾和中國高層會面的說法，則要求對手先拿出證據來再說。

蔡總統今天到三重和余天搓湯圓，會後受訪發表時事看法。她並表示到三重和余天同台，就是要提醒選民余天才是民進黨唯一提名的立委候選人。

對泛藍陣營近期頻頻針對女性失言。蔡總統嘆一口氣說，不知道國民黨到底怎麼了？從候選人到黨主席、到整個黨講話都不合邏輯，而且有時很不堪，政黨要有政黨的樣子，「怎麼辦呢？就不要投票給他們啊」。

記者詢問新黨不分區立委提名人邱毅指蔡總統1998年跟辜振甫出訪中國大陸，曾說兩岸就會像鎖麟囊男女主角一樣，終歸統一。蔡總統直言，「他要先拿證據出來啊」，沒有證據為什麼要為他傳播、要回應這句話呢？請他先拿證據出來啊，要不然每個人不拿證據出來，隨便講幾句話就跟著他轉嗎？

針對候選人和網紅的對價關係。她說，選舉到這個階段，一定有很多正當或不正當手法要影響選民決定，但台灣已經歷經好幾次總統大選，也是民主社會，選民會有自己判斷能力，對來自不同地方的說法，有些確實不盡真實，直接、但最後還是要由候選人判定。

前台北縣長周錫瑋指這次選舉要注意2顆子彈事件重現，還表示可能會有第3、4顆子彈。蔡總統說，一個選情穩定的人會去做這些有的沒有的事嗎？她們穩定領先，最大心願和最大努力就是讓選舉平順和諧進行，過去歷史上發生的事情，做不好的解讀也不太好。2012年選舉也在永和發生過事情，這階段社會要保持冷靜，理性思考在這次選舉選誰做總統、立委對國家最有利。

對韓陣營指蔡總統抄襲政見。她搖搖頭說，對手常說抄襲，是因為不知道執政做什麼事，很多事早已經在做，只是發現提出來的政見政府有在做或相似情況，就說是抄襲，充分顯示對手真的不了解執政在做什麼，這個國家在做什麼，更不了解國家一直在進步，不是如對手每天都在唱衰的樣子。

而再次出現的阿嬤問題。蔡總統則笑著說，今天也有很多阿嬤到場，碰到阿嬤是一定、必然的事情。