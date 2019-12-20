又同個地點！賴品妤、李永萍先後到金龍市場拜票

又選到同樣的地點！ 新北市第12選區民進黨國民黨立委候選人賴品妤與李永萍今天先後到汐止金龍市場掃街，上月30日也都選在萬里行政綜合大樓舉辦萬里競選總部成立大會，讓人覺得「很巧」，李永萍表示，她是提前跟白佩茹相約，不知道怎麼那麼巧，可能大家有志一同，賴品妤表示，這裡都是她們的選區，大家都是她們的選民，掃街是家常便飯，很正常。

李永萍今天早上先後到東勢街與北勢街口、橫科路與民權路口，向趕去上班的民眾拜票問早，再趕到金龍市場與市議員白佩茹會合，李永萍表示，今天主要來市場宣傳，即將在周日汐止運動公園舉辦的「滅網軍、挺庶民」團結造勢晚會活動，汐止最重要的市場是金龍市場，白佩茹陪她來市場，一方面跟大家問好，也讓來市場的朋友知道有這樣的活動，希望大家踴躍參加。

白佩茹表示，汐止被基隆河分兩邊，金龍、中正市場恰好在一左一右，兩邊都會聚集很多人潮，是汐止重要的市場，她之前就跟李永萍約好，等路口拜票行程結束後，就在金龍市場集合，2人一起向民眾拜票爭取支持。

賴品妤結束早上的拜票行程後，與新北市第五選區民進黨立委候選人蘇巧慧來到金龍市場，蘇巧慧表示，她們很早就排好了，不知道怎麼那麼剛好，這是難得少見的事情，但沒關係大家各自努力，自己拚自己的，希望得到更多鄉親認同。

賴品妤表示，就像蘇巧慧說的，她們已敲好很久，今天特別再來是因為要宣傳今天晚上護國保台的晚會，就在金龍市場隔壁，賴品妤認為，選舉就是這樣，這裡都是她們的選區，大家都是她們的選民，掃街是家常便飯，很正常。