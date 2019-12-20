高雄「挺韓」行動 朱立倫：慶祝韓國瑜就任一年是好事

高雄「挺韓」、「罷韓」遊行明天登場，國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫今天到台南輔選時表示，韓國瑜辦的是慶賀就職周年，大家用正面歡樂角度參與，這是好事。

朱立倫今天前進台南，輔選國民黨在台南的6名立委候選人，第一站抵達後壁福安寺，他接受媒體聯訪時說，台南需要改變，總統也能改變，台灣要更好，就需要不斷地進步。

媒體問對於明天在高雄的「挺韓」、「罷韓」遊行。朱立倫表示，他知道明天高雄遊行分成兩部份，一部份是反對陣營辦的，但韓國瑜辦的是慶賀就職周年，大家用正面歡樂的角度參與，這是好事。

至於外界認為他行程比黨主席還多，他說，接任競選總部主委開始，國民黨用分進合擊的方式輔選，大家都在幫忙，包括前立法院長王金平在各地助選立委，他也歡迎鴻海集團前董事長郭台銘輔選。

從他擔任總部主委開始，就有「黨部和總部二合一」的共識，不分彼此，發揮最大的力量，有人會見縫插針，但不必多做聯想。