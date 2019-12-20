張善政批蘇貞昌回學校上禮義廉恥 蘇巧慧：聽聽就好

國民黨副總統候選人張善政昨天到彰化市和青年座談，縣議員劉淑芳昨天說學校以前還會教禮義廉恥、四維八德，張善政回「那要請蘇貞昌再回去上」，對此，新北市第五選區立委候選人蘇巧慧表示，日久見人心，從一個人的言談舉止可以看得出他的本性，張善政越來越讓人覺得：「喔，原來他是這樣的人！」那就聽聽就好。

蘇巧慧今天跨區到汐止陪同新北市十二選區立委候選人賴品妤到金龍市場掃街拜票，是否對自己的選區很有信心，蘇巧慧表示．今天特別來汐止幫忙不是因為自己夠輕鬆，是因為不但要自己能夠當選，還要有更多民進黨立委進入國會努力，賴品妤不只有外表讓人驚豔，從論壇、座談會，看出來是「最年輕的老將」，非常有想法，不管是政策具體內容或是國家方向，都有完整方向，是適合進入國會的年輕人，今天特別跨區，跟賴品妤一起拿下汐止這席。

是否會傳授經驗給賴品妤？蘇巧慧表示，賴品妤很有經驗，10幾歲在社運卓有名聲，掃街拜票走馬路對她來說是家常便飯，反而是自己要跟她請益，如何讓阿姨阿伯第一眼看到她就心花朵朵開，年輕人很愛她，社群聲量第一，把傳統經驗轉成行銷利器，讓更多人看到她，這是很好的強項，大家都該學習。

賴品妤表示，兩個人上次在北大第一次合體，今天是第一次合體掃街，蘇巧慧在立委從政路上是她的前輩，蘇巧慧很優秀備受各界肯定，未來有機會進入國會也是自己取經的目標，團隊直播強大，她很想取經學習。