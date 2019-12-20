影/蔡易餘呼籲割布條 媽媽盟提告並抗議：阮想抱孫

台灣全國媽媽護家護兒聯盟（媽媽盟），日前在嘉義縣懸掛「阮想要抱孫」等布條，遭立委蔡易餘呼籲拆除，蔡競選總部司機拆除布條被警方逮捕，媽媽盟委任律師裘佩恩今天上午到嘉義地檢署遞狀對蔡易餘提出竊盜、毀損告訴，抗議蔡違法拆布條不道歉還對媽媽盟提告。

立委蔡易餘競總發言人林緗亭表示，此案已進入司法程序，一切交由檢察官審理。

裘佩恩指出，蔡易餘是律師出身，如認為布條是「黑函」，應循法侓程序，報警或者向檢調舉發，怎可派員公然割布條，還放入宣傳車內，這種知法犯法的行徑幾乎目無法紀，台灣是民主法治社會，蔡易餘違反、踐踏最基本民主法治精神，是嚴重錯誤示範，事發後不願對媽媽盟道歉。

裘佩恩說，媽媽盟一直沒有得到蔡易餘善意回應，蔡還惡人先告狀，聯盟人員因此被告，因此決定委任他正式對蔡易餘提出竊盜、毀損告訴，抗議蔡「違法拆布條、惡人先告狀」，並認為蔡易餘之前既然敢違背嘉義鄉親多數民意，通過同婚法案，現在就應該勇敢面對選民。