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韓辦發表新競選影片 「等一個人」

2019-12-20 11:34聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

韓國瑜競選辦公室今天發表一支新的影片「等一個人」，競辦副執行長許淑華表示，人民都在等韓國瑜，這是一首充滿正能量、有期待、有溫度的歌曲，唱出心中對中華民國總統的期待。

這支影片為展現多元國際化，分多用台語、國語、韓語、泰文、越南話、馬來文、客家語、日文說謝謝。

許淑華今天發布韓國瑜第二首競選歌曲《等一個人》，許淑華說，這是一首充滿正能量、有期待、有溫度的歌曲，唱出我們心中對中華民國總統的期待，「人民期待的這一個人、大家在等的這一個人，也就是我們的庶民總統韓國瑜」。韓市長的愛與包容、以及一直以來所說的「國家安全、人民有錢」，都是每個人所追求的價值，歌曲中也唱「我知道你能讓明天更好」。並融入了國台語、客語、日語、韓語、馬來文、泰語、越南話等，象徵著我們愛護台灣的多元文化、照顧新移民。

歌曲製作人Shawn Wang表示，歌詞本身想傳遞的五個元素：藍天、希望、微笑、愛與包容，這五個元素是他接觸韓市長以及韓國瑜團隊時所感受到的，充滿溫暖與活力，製作人也希望藉由這首歌向「明天會更好」致敬。

Shawn認同韓國瑜所說過的，要讓台灣青年到國外闖闖，不能讓世界遺忘台灣，也不能讓台灣忘記世界，他相信韓國瑜就是那位會帶領著台灣「讓世界看到我們的驕傲」的那一個人。

MV製作的部分，製作人將各行各業的庶民們都帶進畫面，來自各地的華僑、新住民、青年、長青族等，藉由韓市長與35位庶民對談，讓民眾知道，他最瞭解庶民、也最願意傾聽人民心聲。

「韓國瑜就是跟大家一樣的人，會出現在便利商店、菜市場、路邊攤等，跟你我一樣的人」。許淑華在記者會也透露，拍攝大合唱前有個小彩蛋，到時候影片出爐就能看到這個驚喜，請各位朋友期待一下，相約1221一起到高雄參加大遊行。

「等一個人」的歌詞如下：　

一起唱 一起哼

一起爲愛 唱首歌

用心唱 用心哼

用心讓一切更好

我知道 你能讓明天更好

讓世界看到 我們的驕傲

我明瞭 你的心正在燃燒

愛與包容 我們能作的到

夢在飛翔 希望你做得到

不用懷疑你一定作的到

＊Thank you thank you thank you

感謝你 感謝你 感謝你 感謝 （台語）

多謝你 多謝你 多謝你 多謝 （廣東話）

你能作的到

一起唱 一起哼

一起爲愛 唱首歌

隨心唱 隨心哼

隨時 ready 付出 love

我知道 你能讓明天更好

讓世界看到 我們的驕傲

我明瞭 你的心正在燃燒

愛與包容 我們能作的到

我們都在等ㄧ個人 的來到

＊감사합니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다 （韓語）

ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ. （泰文）

Xin cam on Xin cam on Xin cam on cam on（越南話）

你能作的到

＊Terima Terima Terima kasih （馬來文）

安思塞 安思塞 安思塞 安思塞 （客家話）

どうも どうも あり がとう （日文）

你能作的到

我知道 你能讓明天更好

讓世界看到 為你驕傲

我明瞭 你的心正在燃燒

汗水伴著淚水 在微笑

不用懷疑你一定作的到

等一個人 的來到

韓國瑜競選辦公室今天發表一支新的影片「等一個人」，競辦副執行長許淑華表示，這是一...
韓國瑜競選辦公室今天發表一支新的影片「等一個人」，競辦副執行長許淑華表示，這是一首充滿正能量、有期待、有溫度的歌曲，唱出心中對中華民國總統的期待。記者謝梅芬／攝影
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