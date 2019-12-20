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稱綠黨為太監 柯文哲再酸：21世紀不應有太監的行為

2019-12-20 11:32聯合報 記者楊正海／即時報導

台北市長柯文哲指控總統蔡英文拿100萬給網紅拍片，綠黨揚言提告，但反遭柯文哲嗆「皇帝不急太監急」，還說綠黨「真的是太監」。柯文哲上午出席開台媽祖駐台400年活動時受訪，媒體問柯，綠黨批評他存有古代皇帝思維？柯文哲又酸說，在21世紀本當就不應當有太監的行為。

至於綠黨要求柯文哲對太監說道歉，並公布哪個網紅拿了100萬？柯文哲說，這就很奇怪，如果要抗議，蔡英文總統競選辦公室文宣群組副執行長林鶴明林鶴明或民進黨出來講，「我們就認了」，但奇怪，這干綠黨什麼事，不要理他就好。

至於林鶴明要求公布柯的哪個幕僚說給網紅100萬？柯文哲說，既然他這樣講，內部就來想想看，柯還反問，林鶴明為什麼窮追猛打？這是洩漏國家機密？他這麼喜歡，「我們就煞有介事來調查一下」。

另有議員要求綠營布網紅價碼？柯文哲說，不過這難在哪裡，因為他們管道太多了，包裝來包裝去，管道太多，像他們因為可以用的管道很少，所以一下就可以抓出來，若現在叫蔡英文公布競選帳目，她藏在哪裡，也查不到。

另被指存有古代皇帝思維？柯文哲說，是這樣啦，在21世紀本當就不應當有太監的行為，可是為什麼老是有人要做那種太監的行為，就沒辦法，柯還說，他要是心情好，就跟對方鬥嘴，但今天沒有空。

桃園市議員王浩宇曾說民眾黨要將黃國昌列入民眾黨不分區第一，好像有會談的音檔？柯文哲說，那他應該趕快公布，柯說，王浩宇也是一樣，這要講也是民進黨講，怎麼會這些人講，怎麼看都像是側翼。另外問柯，若王金平幫韓國瑜，現在還有機會贏，柯文哲笑而不答。

柯文哲上午出席開台媽祖駐台400年活動。記者楊正海／攝影
柯文哲上午出席開台媽祖駐台400年活動。記者楊正海／攝影
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柯文哲綠黨林鶴明

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